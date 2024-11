Tanti gli appuntamenti in giro per la nostra regione tra iniziative enogastronomiche, concerti e spettacoli d'autore

È l'ultimo weekend del mese e si presenta alla Calabria che ha voglia di divertirsi con un coinvolgente cartellone di eventi. Dal teatro alla musica, dalla leggerezza ai sapori del territorio: la nostra regione è pronta a vivere un nuovo fine settimana all'insegna della condivisione e della partecipazione grazie ad un programma capace di tenere compagnia ai calabresi e ai turisti in visita dallo Stretto al Pollino. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti previsti nei prossimi giorni.

Povia a Dipignano

In occasione della rievocazione storica dell'incontro tra il marchese Cristofaro Del Carretto ed i calderai del paese, in programma a Dipignano dal 24 al 26 novembre, il celebre cantautore Povia sarà in concerto in piazza dei Martiri nella serata di sabato 25 novembre. A precedere l'esibizione del cantante di "Vorrei avere il becco" sarà Vittoria direttamente dal talent di "Amici".

Carmine Abate a Palmi

Sarà presentato a Palmi, nella sala consiliare del comune, venerdì 24 novembre alle 18 il libro "Un paese felice" di Carmine Abate. L'evento sarà un'occasione per dialogare con l'autore sui contenuti del romanzo edito da Mondadori.

Catanzaro Jazz Fest

Venerdì 24 novembre a partire dalle ore 21, presso il Centro Polivalente Maurizio Rossi del capoluogo regionale calabrese, appuntamento con il Catanzaro jazz fest. All'evento saranno presenti Antonio Ottaviano (sassofono), Federico Bosio (chitarra elettrica e acustica), Vittorio Solimene (piano), Vincenzo Quirico (contrabbasso) e Sergio Mazzini (batteria). Antonio Ottaviano, vincitore del Premio Massimo Urbani nel 2022, è l’autore del progetto che mette al centro la semplicità e le emozioni sfociate nel concept album d’esordio Bright as the Sun.

Laura Formenti a Gebbione

Appuntamento con il divertimento a Gebbione, Reggio Calabria. Venerdì 24 novembre alle ore 21, nella sala Allegra Tribù, Laura Formenti sarà in scena con un imperdibile spettacolo di Stand up comedy.

Cioccolato in Fiore in Sila

Si svolgerà sabato 25 e domenica 26 novembre l'iniziativa "Cioccolato in fiore". L'evento, in programma nell'isola pedonale di via Roma a San Giovanni in Fiore, darà modo ai presenti di degustare e acquistare cioccolato e dolci tipici della tradizione natalizia. Ad arricchire il tutto saranno laboratori dei maestri cioccolatieri, animazione e intrattenimento per bambini.

Accensione delle luminarie a Tropea

È tempo di accendere le luci sul Natale. A Tropea tutto è pronto per la consueta cerminonia di accensione delle luminarie del Villaggio di Natale, il Borgo incantato, che terrà compagnia con una serie di eventi ai turisti e ai cittadini tropeani durante il periodo natalizio. Appuntamento in piazza Ercole alle 18 di sabato 25 novembre.

Biagio Izzo a Soverato e Cittanova

Farà tappa a Soverato e a Cittanova con lo spettacolo "Balcone a tre piazze" il celebre comico e artista Biagio Izzo: sabato 25 novembre 2023 alle 21 presso il Teatro Comunale della Perla dello Ionio e domenica 26 novembre alle 21 presso il teatro Gentile della cittadina in provincia di Reggio Calabria. Sul palco, insieme a Biagio Izzo, anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo.