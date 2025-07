Dal 23 al 26 luglio, l’area Belvedere di San Nicola Arcella si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove il cinema incontra la cultura, la bellezza e l’emozione. Un evento, quello dell’Iconic Film Festival, reso possibile grazie al patrocinio e alla collaborazione del Comune di San Nicola Arcella e della Pro Loco che rinnovano l’impegno per valorizzare il territorio attraverso l’arte e lo spettacolo.

La direzione artistica del progetto presentato su Avviso Bando Festival 2025 - FCFC Regione Calabria – si legge in una nota stampa dei promotori - è firmata da Steve Della Casa, tra le voci più autorevoli del panorama cinematografico italiano, mentre madrina dell’evento sarà l’attrice Donatella Finocchiaro. La quattro giorni prenderà ufficialmente il via mercoledì 23 luglio a Villa Principe alle ore 19.00.

Interverranno: Eugenio Madeo, sindaco di San Nicola Arcella, Steve Della Casa, direttore artistico Iconic Film Festival, Giada Falcone, direzione organizzativa Iconic Film Festival, Donatella Finocchiaro, madrina della rassegna, Cristina Avallone, presidente della Pro Loco di San Nicola Arcella, Gerardo Sacco, maestro orafo e autore dei premi ufficiali del festival. Un’occasione per presentare il programma, gli ospiti e lo spirito che animerà questa seconda edizione di un festival ormai già “iconico”.



La sera stessa, il festival entra subito nel vivo con una serata tutta da vivere nell’incantevole Area Belvedere. Si parte con una chiacchierata insieme all’attore Emanuele Propizio, a seguire l’evento di apertura “Cinema in Musica”, con la voce e il pianoforte di Alma Manera che regaleranno emozioni tra note e ricordi di grande cinema. A chiudere, la proiezione del film “Benvenuti in casa Esposito” per lasciarsi subito trasportare dalla magia del grande schermo sotto le stelle.

Il secondo giorno, giovedì 24 luglio, il festival continua a regalare emozioni. Si parte con un workshop speciale (tutti i laboratori sono organizzati dall’associazione La linea dell’onda), “Scrittura con il Corpo”, guidato da Donatella Finocchiaro al Clubbino. Poi, all’Area Belvedere, spazio a Iconic View con “Cinema & Arte”, un confronto coinvolgente con Gerardo Sacco e Gianluca Ansanelli.

La serata continua con due talk ricchi di spunti prima insieme a Steve Della Casa e Pier Luigi Sposato e poi con Matteo Russo e Carlo Gallo. A seguire, verranno proiettati due docufilm: “Il Cammino - Viaggio in Calabria” e “Lux Santa”, prima del cortometraggio “For The Blood is The Life” per chiudere con un tocco intenso. Il venerdì di Iconic Film Festival si apre con un momento speciale: Donatella Finocchiaro conduce un workshop intimo e coinvolgente sulla scrittura con la voce, occasione unica per scoprire i segreti del racconto attraverso l’interpretazione. Al tramonto, torna l’appuntamento con “Iconic View”: protagonista un confronto su cinema e marketing territoriale con Francesco Maccarinelli e Gianluca Ansanelli.

In serata, spazio alla giovane attrice Antonia Fotaras che si racconta al pubblico prima della proiezione del film “Una fottuta bugia”. Gran finale a Palazzo Lanza con “Perpetua Sospensione”, installazione interattiva con realtà virtuale e performance sonora a cura di Lino Strangis, seguita dal dj set di Mauro Mele. Strangis, di origine lametina e trapiantato a Roma, si distingue per la capacità di creare sul palco un’atmosfera immersiva e multisensoriale. È un musicista e performer e unisce suoni, luci e immagini in un dialogo vivo: gli elementi sul palco rispondono in tempo reale al suono trasformando, così, lo spettacolo in un’esperienza coinvolgente e multisensoriale grazie ad un ambiente immersivo. Stavolta, le sonorità saranno un omaggio all’area mediterranea, alle antiche radici che sono fondamento della nostra storia. Strangis improvvisa lasciandosi trascinare dalle sensazioni e dai “luoghi” che ricrea sulla scena. Il fil rouge di questo ciclo di esibizioni è la figura del tuffatore nel momento centrale dell’azione: è in sospensione, non è l’arrivo, non è la partenza e lui sta quasi volando. È la grande metafora della vita, una parentesi tra la nascita e la morte e nel mezzo c’è tutto perché non è inizio e non è fine.

Sabato si apre con il workshop “La scrittura delle emozioni” con Donatella Finocchiaro, presso Il Vicolo Vineria e Libreria. Ma il momento clou arriva con il Gran Gala finale all’Area Belvedere, dove il super ospite Alessandro Siani, l’attore napoletano capace di strappare sempre un sorriso con la sua ironia contagiosa, sarà protagonista insieme a Giampaolo Morelli, Donatella Finocchiaro, Gianluca Ansanelli, Francesco Maccarinelli e Antonia Fotaras. Sarà un’occasione speciale per scoprire da vicino questi volti del grande schermo, che si racconteranno sul palco rendendo la serata davvero indimenticabile. A condurre la serata ci sarà Massimo Proietto, mentre i premi, autentiche opere d’arte, sono firmati dal maestro orafo Gerardo Sacco.