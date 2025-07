Un evento di profondo significato spirituale e culturale si terrà venerdì 25 luglio 2025 a Civita, con l'inaugurazione del Centro di Spiritualità Bizantina Mystikos. L'iniziativa, promossa congiuntamente dalla Parrocchia Santa Maria Assunta in Civita e dalla Caritas Diocesana di Lungro e con il patrocinio del Comune di Civita, segna la nascita di un luogo dedicato alla preghiera, alla riflessione e al dialogo interculturale e interreligioso.

Mystikos si propone come un faro di spiritualità, un crocevia dove diverse culture e tradizioni potranno incontrarsi e arricchirsi reciprocamente promuovendo la condivisione e la crescita personale, sarà un punto di riferimento per quanti cercano un approfondimento della spiritualità bizantina e un luogo di quiete per la meditazione.

L'inaugurazione vedrà la partecipazione di importanti personalità del mondo ecclesiastico, politico e istituzionale a testimonianza del valore e dell'ampio respiro di questa nuova realtà. Alla cerimonia sono previste le presenze di P. Remus Mosneag, responsabile del Centro, Alessandro Tocci, sindaco di Civita, monsignor Donato Oliverio, Vescovo dell’Eparchia di Lungro, don Marco Pagniello, direttore Caritas Italiana, Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricoltura, alle Aree Interne e alle Minoranze Linguistiche della Regione Calabria, e Luigi Lirangi, commissario del Parco Nazionale del Pollino.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno e alla collaborazione di diverse entità che hanno creduto e investito in questo progetto come l'Eparchia di Lungro, il Comune di Civita, Caritas Italiana, la Caritas Diocesana di Lungro, l'Associazione Catholici Fideles e la Parrocchia Santa Maria Assunta in Civita.

L'apertura di Mystikos rappresenta un passo significativo per Civita e per l'intera regione arricchendo il territorio con un polo di riferimento per la spiritualità e la cultura bizantina, aperto a tutti coloro che desiderano esplorare e approfondire questo patrimonio.