Lunedì 17 agosto l’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro accoglierà uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate calabrese: sul palco saliranno i Negramaro con “Una storia ancora semplice – Live 2026”.

Il concerto, previsto alle 21.30, fa parte del tour estivo della band e porterà sulla costa tirrenica cosentina un repertorio che attraversa oltre vent’anni di carriera, tra i brani che hanno segnato la storia del gruppo e le produzioni più recenti. La data di Santa Maria del Cedro è inserita nel calendario ufficiale della tournée 2026.

L’Arena dei Cedri, sul lungomare Giorgio Perlasca, si conferma così uno dei principali punti di riferimento della stagione dei grandi eventi in Calabria, con un cartellone che nel corso di agosto ospita alcuni dei nomi più importanti della musica e dello spettacolo italiano.

Oltre vent’anni di musica italiana

Nati e cresciuti in provincia di Lecce, i Negramaro sono formati da Giuliano Sangiorgi, voce, pianoforte e chitarre, Emanuele Spedicato alla chitarra, Ermanno Carlà al basso, Danilo Tasco alla batteria, Andrea Mariano a pianoforte, sintetizzatori e programming e Andrea De Rocco al campionatore.

Il gruppo muove i primi passi nel circuito alternativo e debutta discograficamente nel 2003 con l’album omonimo. Il grande salto arriva negli anni immediatamente successivi, prima con “000577” e poi, nel 2005, con “Mentre tutto scorre”, lavoro che porta i Negramaro all’attenzione del grande pubblico. Proprio con il brano omonimo conquistano il Premio della Critica Radio & TV al Festival di Sanremo del 2005. Negli anni successivi la band consolida il proprio successo con album e singoli diventati parte del repertorio pop-rock italiano.

Una produzione che unisce più realtà del territorio

Il concerto dei Negramaro è uno degli appuntamenti di punta della rassegna Summer 2026.

Direttore artistico della kermesse è Alfredo De Luca di De.Do Eventi col supporto di Luca Francesco Pezzi di E20. Il coordinamento logistico è curato da Pino De Rose della Publiepa e la tutela legale affidata all’avv. Francesca De Rose, mentre Smart Network Group è partner degli eventi.

La rassegna Summer 2026 è realizzata con il cofinanziamento del Dipartimento Turismo della Regione Calabria e realizzato con il contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e Gal Riviera dei Cedri, nell’ambito di un progetto che punta a rafforzare l’offerta culturale e turistica della Riviera dei Cedri attraverso i grandi appuntamenti dal vivo.

La programmazione dell’Arena dei Cedri comprende, oltre ai Negramaro, numerosi artisti e spettacoli distribuiti nell’arco del mese di agosto.

Una notte di grande musica a Santa Maria del Cedro

L’arrivo dei Negramaro rappresenta uno degli eventi di maggior richiamo dell’intera stagione, con la possibilità di attirare spettatori non soltanto dalla provincia di Cosenza, ma da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe.

Il concerto del 17 agosto unirà così il richiamo di una delle band più longeve e amate della scena italiana alla nuova Arena dei Cedri, inserendo Santa Maria del Cedro nel circuito delle principali tappe della tournée estiva 2026.

Biglietti e informazioni

I biglietti per tutti gli appuntamenti della rassegna sono disponibili sui canali di vendita ufficiali TicketOne e sui portali di riferimento. TicketOne conferma la vendita per il concerto dei Negramaro del 17 agosto all’Arena dei Cedri, con inizio fissato alle ore 21.30.