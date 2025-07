Manca pochissimo all'atteso primo appuntamento della nuova edizione del Dialog Festival, che anche quest'anno si prepara a illuminare le notti estive di Casignana e del comprensorio, grazie all'impegno appassionato dell'Amministrazione comunale. Dopo il grande successo della prima edizione, che ha saputo coinvolgere pubblico, artisti e istituzioni in un'esperienza unica, anche il 2025 si preannuncia all'insegna della condivisione, del dialogo e della bellezza, in un viaggio tra musica, arte, riflessione e partecipazione civica che si preannuncia ricco di emozioni e contenuti.

«Il Dialog Festival – riferiscono gli organizzatori – si conferma infatti un contenitore culturale dal respiro ampio e profondo, capace di affrontare con coraggio e sensibilità le grandi sfide del nostro tempo: dalla promozione della pace alla lotta contro le disuguaglianze, dalla tutela ambientale alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del territorio. E se il programma completo della manifestazione sarà annunciato a breve, con numerosi eventi pensati per un pubblico eterogeneo e attento, l'evento inaugurale promette già promette di regalare emozioni indimenticabili: lunedì 28 luglio, alle ore 22:00, nella splendida cornice della Villa Romana di Casignana, sarà infatti protagonista assoluta Simona Molinari, una delle artiste più versatili e amate del panorama musicale italiano».

Cantautrice pop-jazz tra le più raffinate della scena nazionale, Simona Molinari ha collaborato con artisti di fama internazionale come Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Raphael Gualazzi. La sua carriera l'ha portata a esibirsi sui palchi più prestigiosi del mondo, dal Blue Note di New York e Tokyo al Teatro Estrada di Mosca, fino ai festival e teatri italiani ed europei. Al grande pubblico è nota anche per le sue partecipazioni al Festival di Sanremo, dove ha incantato con i brani Egocentrica e La felicità, oltre a distinguersi per la sua intensa attitudine live e una voce capace di emozionare. Nel 2024 ha ricevuto la sua seconda Targa Tenco come Miglior Interprete, grazie all'album Hasta Siempre Mercedes, un tributo alla grande artista sudamericana Mercedes Sosa.

L'appuntamento del 28 luglio rientra nel nuovo e intenso Kairos Tour, una tournée emozionante che attraversa l’Italia con tappe in location suggestive e coinvolgenti. In questa occasione, Simona Molinari sarà accompagnata da un ensemble musicale di altissimo livello: Claudio Filippini al pianoforte e tastiera, Nicola Di Camillo al basso elettrico, Stefano Del Vecchio in qualità di sound engineering, per un'esperienza sonora raffinata e potente.

Il concerto, intitolato Kairos come il tempo opportuno e ricco di significato, è concepito come un viaggio emozionante attraverso i tempi e le stagioni della vita: dall'innamoramento al disincanto, dall'impegno sociale alla passione, passando per i momenti di riflessione più intimi e profondi. La scaletta include sia i brani più amati del suo repertorio (i già citati Egocentrica e La felicità, ma anche In cerca di te), sia rivisitazioni suggestive di grandi classici della musica internazionale come Mr. Paganini di Ella Fitzgerald, La storia di Francesco De Gregori e Caruso di Lucio Dalla. Spazio anche ai brani tratti dal suo ultimo disco, tra cui le toccanti Gracias a la vida, Cancion de la simples cosas (registrata con Paolo Fresu), e l'inedito Nu fil e voce scritto da Bungaro, che rappresentano un ponte tra le culture, le storie e le emozioni.

Un'esperienza immersiva, profonda e carica di significato, capace di emozionare, far riflettere e far vibrare l'anima, proprio come vuole la filosofia del Dialog Festival.

L'organizzazione dell'appuntamento è a cura di KINO MUSIC SRL, che firma ancora una volta un evento di qualità, curato nei minimi dettagli e pensato per offrire al pubblico un'esperienza culturale di grande impatto.

«Il Dialog Festival – concludono gli organizzatori – vi aspetta insomma per condividere una serata speciale all’insegna dell’arte, della bellezza, dell’ascolto e della speranza, in uno dei luoghi più suggestivi della Locride. Perché solo attraverso il dialogo e la bellezza si costruiscono le fondamenta di un mondo più giusto, solidale e inclusivo».