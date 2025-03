Il 12 agosto 2025, sul palco dell'Anfiteatro Comunale di Acri salirà Nino D'Angelo, uno dei più amati artisti della musica italiana che porterà il suo tour "I miei meravigliosi anni '80 - Estate 2025" nella splendida cornice della città presilana. Questo concerto - organizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Acri - rappresenta una tappa del tour che lo vedrà esibirsi in tutta Italia a partire dal prossimo 13 giugno. Al momento oltre alla data di Acri, in Calabria è previsto un concerto di Nino D’Angelo a Cirò Marina il 13 agosto.

Nino D'Angelo, il "ragazzo della curva B", celebra quest'anno oltre 40 anni di carriera con un concerto che ripercorre i brani che hanno fatto la storia della musica anni '80. Con il suo stile inconfondibile, il cantautore napoletano ha segnato l'immaginario collettivo di più generazioni, e il suo tour estivo 2025 promette di far rivivere la magia di quel periodo.



Il concerto ad Acri si preannuncia come una vera e propria festa musicale, durante la quale il pubblico avrà l'occasione di ascoltare i suoi più grandi successi, tra cui "A' Discoteca", un inno delle discoteche italiane degli anni '80, "Popcorn e Patatine", che racconta con leggerezza un amore spensierato, e "Maledetto Treno".

Un altro brano che non mancherà sicuramente nella scaletta è "Napoli", la canzone che è diventata un vero e proprio inno per la città partenopea e che oggi è ufficialmente riconosciuto come l'inno della squadra di calcio del Napoli.

La carriera di Nino D'Angelo, iniziata nel lontano 1976, è una delle più longeve e poliedriche del panorama musicale italiano. Artista versatile, Nino non si è limitato a essere un cantante, ma ha anche ricoperto il ruolo di attore e musicista, portando il suo talento in ambito teatrale e cinematografico. Sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d'Oro e un Nastro d'Argento sono solo alcuni dei riconoscimenti che hanno segnato il suo percorso. Il suo impegno artistico non si è fermato alla musica, ma ha spaziato anche nel sociale, come testimonia il murales dedicato a lui dall'artista Jorit a San Pietro a Patierno, il quartiere di Napoli dove è cresciuto.