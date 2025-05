Lo sport ad alta velocità ma a impatto zero fa tappa a Nocera Terinese: sono ufficialmente iniziati i preparativi per l’attesissima gara valida per il Campionato Italiano Usacli e per il Campionato Interregionale Calabria-Sicilia di Gravity Race Car, una disciplina innovativa ed ecosostenibile che punta dritto al riconoscimento olimpico.

L’evento si svolgerà dal 7 al 8 giugno 2025 in località Campodorato, grazie alla sinergia tra l’associazione “Campodorato in Festa” e l’Asd Speed Down Project di Settingiano, guidata da Francesco Rotella, che nella serata del 20 maggio ha incontrato gli organizzatori locali per definire i dettagli operativi.

Il programma della manifestazione:

• Sabato 7 giugno: prove ufficiali dalle ore 14:00 alle 18:00

• Domenica 8 giugno: gara dalle ore 9:00 alle 18:00.

Percorso: partenza in Contrada Campodorato, nei pressi del supermercato, e arrivo prima del bivio Fangiano.

Saranno circa 60 i piloti attesi sulla linea di partenza, suddivisi in 8 categorie, pronti a sfidarsi su un tracciato suggestivo che esalterà tecnica, audacia e velocità.

Il Gravity Race Car è uno sport che si distingue per la sua anima green: veicoli privi di motore, che sfruttano esclusivamente la forza di gravità, offrendo spettacolo e adrenalina nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’amministrazione comunale di Nocera Terinese ha colto con entusiasmo l’opportunità, puntando alla valorizzazione del territorio e alla storicizzazione della tappa nocerese nel circuito nazionale. Una scelta strategica che guarda alla promozione turistica, alla creazione di indotto economico e alla diffusione di eventi sportivi alternativi.

Un evento imperdibile per gli appassionati di automobilismo, famiglie, curiosi e giovani: il rombo silenzioso delle Gravity Race Car è pronto a conquistare Nocera Terinese e tutto il comprensorio tirrenico.