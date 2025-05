Da studenti a giovani registi: si conclude in Calabria la sezione regionale di “Nuovo Cinema Coraggioso - Sognare il presente”, la nuova edizione del progetto nazionale presentato da ZaLab, con gli eventi finali dove saranno proiettati i corti prodotti dagli studenti: appuntamento a Girifalco, protagoniste due classi dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Ettore Majorana”, giovedì 29 maggio presso la scuola e martedì 3 giugno alle 20 nel Complesso Monumentale (ex ospedale psichiatrico). Il progetto si è svolto in collaborazione con Scenari Visibili - Tip Teatro e l’associazione culturale Kinema.

Laboratori di cinema

Grazie a proiezioni e laboratori di cinema in classe con docenti e professionisti del settore, gli studenti sono diventati da semplici spettatori degli organizzatori culturali, arrivando ad ideare e realizzare un contenuto video finale (un corto, un’intervista) a partire da temi di rilevanza sociale, che oggi proiettano in un evento conclusivo. È questo l’obiettivo dell’iniziativa, che ha coinvolto oltre 50 scuole in oltre 10 regioni, realizzata nell’ambito del Piano nazionale cinema e immagini per la scuola, promosso da Mic- Ministero della Cultura e Mim - Ministero dell'Istruzione e del Merito (cinemaperlascuola.istruzione.it).

Gli appuntamenti

Il primo evento avrà luogo giovedì 29 maggio durante l’orario scolastico: gli studenti della III A (indirizzo scientifico) hanno lavorato a partire dal documentario "La timidezza delle chiome" di Valentina Bertani (2022), dove protagonisti sono Benjamin e Joshua, due gemelli omozigoti con una disabilità intellettiva e un naturale carisma, vincitore di un premio ai Nastri d'Argento. Gli studenti hanno così realizzato un’intervista a un loro coetaneo con disabilità uditiva.

La classe III B (indirizzo pedagogico) ha scelto di lavorare invece sui temi del documentario “Kripton” di Francesco Munzi (2023), che indaga la salute mentale, in particolare in un gruppo di sei giovani ragazzi nella periferia romana. Studenti e studentesse hanno quindi realizzato una doppia intervista con due pazienti del Centro di riabilitazione psichiatrica di Girifalco (ex Ospedale Psichiatrico): i video prodotti e montati saranno quindi proiettati all'esterno del cortile dell'ex OP, nella serata di martedì 3 giugno alle 20, con l’invito a partecipare rivolto alla comunità, ai pazienti e al personale medico.



Sognare il presente

L’edizione di quest’anno ha avuto come titolo “Sognare il presente” perché affronta le tematiche più urgenti della contemporaneità, attraverso la consultazione di un catalogo cinematografico pensato per esplorare i valori del coraggio, delle emozioni, delle relazioni, della natura e del rispetto dell’altro. Con una selezione di cortometraggi e lungometraggi italiani e internazionali, il progetto incoraggia l’immaginazione, la riflessione critica e l’azione e invita studenti e docenti a esplorare attraverso il cinema le sfide contemporanee e le emozioni che caratterizzano il nostro tempo.