Parte la seconda edizione di Nuvola, il festival del fumetto del gioco e dell'arte della città di Catanzaro che animerà il centro storico del capoluogo calabrese dal 19 al 30 maggio. Nuvola è un progetto del Comune di Catanzaro, affidato alla direzione artistica di Venti d'autore, organizzato dalla Fondazione Politeama e realizzato con la collaborazione e il sostegno dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro e della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo.

Il primo festival di arte fumettistica di Catanzaro è nato nel 2024 con una prima edizione interamente ambientata al complesso monumentale del San Giovanni. A maggio 2025 Nuvola si diffonderà tra “La Bellezza dei Segni” del borgo di Catanzaro. Mostre, talk e incontri con gli autori, cinema, pedagogia del fumetto e la seconda edizione del Premio "Gianni De Luca", si terranno in location d'eccezione: il chiostro del Complesso Monumentale del San Giovanni, il Palazzo della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo, Palazzo De Nobili, sede dell'amministrazione comunale, la Biblioteca comunale "De Nobili".

Un progetto dedicato e realizzato nella città di Catanzaro che si ispira a modelli internazionali di rassegne d’arte e fumetto, con una struttura semirigida che spazia dalle mostre agli incontri con gli autori, dalla pedagogia del fumetto all’intrattenimento pop.

Nuvola Expo - Complesso monumentale del San Giovanni

L'area museale del complesso monumentale del San Giovanni ospiterà "Nuvola Expo 2025". Dopo il successo della prima edizione, la sezione del Festival del fumetto di Catanzaro dedicata alle esposizioni di artisti di fama nazionale e internazionale, torna dal 19 al 30 maggio con un viaggio tra i grandi classici del mondo del fumetto. Arriveranno in Calabria le opere di Gianni De Luca, artista originario di Gagliato, che ha rivoluzionato il linguaggio visivo della nona arte.

Una sezione sarà dedicata a Valentina, il celebre personaggio nato dalla mente di Guido Crepax, grazie alla collaborazione con Caterina, Antonio e Giacomo Crepax. Nuvola Expo ospiterà un altro segno internazionale del mondo del fumetto: la meravigliosa arte di David Lloyd, disegnatore del graphic novel “V for Vendetta”. L’Accademia di Belle Arti di Catanzaro curerà la sorprendente sezione “Vento della Vendetta” la prima storia a fumetti ambientata a Catanzaro.

Il progetto ideato da Venti d'Autore che si avvale della sceneggiatura dello scrittore Elia Banelli e dei disegni di Rocco Stranieri, studente Aba Cz. Mentre nell'area dedicata ai giovani artisti calabresi, spazio alle stampe del fumetto “Marcel”, di Marco Grandinetti ed Ernesto Carbonetti edito da Green Moon Comics. L'allestimento di Nuvola Expo è a cura del maestro Giuseppe Negro.

Nuvola City - dal 21 al 24 maggio Palazzo Camera di Commercio

La prima mostra itinerante del festival del fumetto di Catanzaro sarà ospitata nel Palazzo della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Nello storico edificio sarà fruibile, con ingresso gratuito dal 21 al 24 maggio, la mostra "Comics Food", a cura del Museo del Fumetto di Cosenza. Le tradizioni gastronomiche della Calabria diventano divertenti illustrazioni nel progetto di Flavia Sorrentino che immagina tantissimi personaggi cult dei fumetti – da Nonna Papera a Braccio di Ferro vittime di un naufragio sulle coste calabre, dove troveranno, però, dell'ottimo cibo con cui consolarsi. I testi sono a cura di Luca Scornaienchi. Una produzione di Cluster Società Cooperativa e Museo del Fumetto, Cosenza.

“Fumetti In-Chiostro” dal 23 al 25 maggio

La rassegna di incontri con gli autori di Nuvola Festival si svolgerà dal 23 al 25 maggio nel Chiostro del Complesso monumentale del San Giovanni dove sarà allestito un ledwall 4x2. Racconti, visioni e confronti alla scoperta della Bellezza dei Segni. I talk vedranno alternarsi artisti, sceneggiatori, scrittori e giornalisti di fama nazionale e internazionale, insieme a giovani emergenti che dalla Calabria guardano al mondo nel segno dell'arte fumettistica. Tra gli ospiti della rassegna, la senatrice Enza Rando, il giornalista del Quotidiano Nazionale Simone Arminio, la procuratrice Graziella Viscomi e poi i grandi autori come David Lloyd, Vincenzo Filosa, Ilaria Ferramosca, Luca Scornaienchi e tanti altri che si alterneranno durante le tre giornate. Lloyd, co-autore di V for Vendetta, per la prima volta a Catanzaro racconterà la nascita e i retroscena di un fumetto diventato simbolo di ribellione e libertà.

CineNuvola

Venerdì 23 maggio al Cinema Comunale è in programma la proiezione del film cult ispirato alla sua opera che sarà preceduta da un talk in compagnia di David Lloyd. Imperdibile l'occasione di conoscere l’autore e riscoprire questo capolavoro.

"Testa tra le Nuvole" dal 23 al 25 maggio Villa Margherita

Il format dedicato alla pedagogia del fumetto, è uno spazio speciale pensato per le scuole e i più piccoli. Laboratori creativi in Villa Margherita e nella Biblioteca De Nobili permetteranno ai giovani partecipanti di approfondire le tecniche narrative e scoprire nuove forme espressive, imparando divertendosi grazie al potere educativo delle storie disegnate. Tra gli ospiti Luca Scornaienchi, Vincenzo Filosa e Michela De Domenico.

Villaggio Della Nuvola – dal 23 al 25 maggio Villa Margherita

Uno spazio dove fantasia e creatività si incontrano in un viaggio unico, dedicato alla magia del fumetto e della narrazione disegnata. Nuvola 2025 è felice di presentare il "Villaggio della Nuvola", ospitato nell'incantevole cornice di Villa Margherita. Qui, tra stand di case editrici di settore che celebrano manga, graphic novel e fumetti, gli ospiti del Nuvola avranno l'occasione di esplorare mondi colorati e sorprendenti, incontrando da vicino autori, illustratori e artisti che si esibiranno in live drawing, firmacopie e sessioni dedicate ai fan. In questo villaggio, l'atmosfera prenderà vita con suggestioni ispirate a Naruto e One Piece, giochi coinvolgenti per tutti, esperienze culinarie originali e imperdibili momenti di puro intrattenimento con il Cosplay Contest, Joka "al Tesoro" Calabria, la caccia al tesoro a cura dell'associazione Joka Calabria e il Dj set “a fumetti”.

Giochi in Comune Domenica 25 Maggio Palazzo De Nobili

È il format dedicato agli appassionati di giochi da tavolo, a cura dell'associazione Antro del Troll che domenica 25 maggio sarà ospitato nelle stanze del municipio di Palazzo De Nobili.

Premio Gianni De Luca Seconda edizione Biblioteca De Nobili

Il 30 maggio a conclusione del Nuvola Expo, è in programma il finissage della mostra. Istituito nel 2024, durante la prima edizione di Nuvola Festival, il premio dedicato al grande Gianni De Luca torna anche nel 2025 con un appuntamento imperdibile in Biblioteca De Nobili alla presenza della figlia del compianto maestro Laura De Luca e di tanti altri ospiti.