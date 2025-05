Sarà il palcoscenico del Teatro Manfroce di Palmi a ospitare il debutto in Italia dello spettacolo “The ability to swing” dell’ensemble composto dai ballerini del Balletto del Teatro di Kiel (Amburgo). L’appuntamento è per domenica 25 maggio, alle ore 21:15 nell’ambito della rassegna Synergia 49, organizzata dall’associazione Amici della Musica Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata con l’avviso pubblico Promozione Eventi Culturali 2024 della Regione Calabria.

Con la prima ballerina del Ballett Kiel, Virginia Tomarchio, Amilcar Moret Gonzalez, primo ballerino nelle più importanti compagnie europee e coreografo dello spettacolo. Con loro i talentuosi Leisa Martínez Santana, Keito Yamamoto, Didar Sarsembayev e Vitalii Netrunenko. Un omaggio al ritmo in cui ogni gesto dei ballerini sembra “swingare” con il flusso musicale, creando un dialogo continuo tra il movimento e le emozioni del pubblico.

La colonna sonora dello spettacolo è una selezione eclettica che attraversa epoche e generi diversi, dal barocco di Antonio Vivaldi al minimalismo contemporaneo di Max Richter, fino a incursioni nel jazz e nel pop. In programma anche brani di Paul Anka, Louis Armstrong & Ella Fitzgerald, Ezio Bosso, Frederic Chopin, Edward Elgar, Kai Engel, Elvis Presley, Royal Crown Revue, Patrick Watson e Patti Austin di cui sarà eseguito il brano che dà il titolo allo spettacolo "The Ability to Swing”. Un invito a lasciarsi travolgere dalla musica, dalla danza e dall’arte del movimento, in un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.

Virginia Tomarchio, nata a Catania, vive a Roma dove si è formata in una scuola di danza privata. Nel 2012 ha danzato in una produzione della compagnia di Raffaele Paganini e nel 2014 ha fatto parte dei 4 ruoli principali dell’opera Aida al Teatro Greco di Siracusa. Nel 2015 è stata vincitrice della categoria danza del programma Amici di Maria De Filippi e sempre nello stesso anno ha lavorato nel corpo di ballo del Teatro dell’opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e nel 2016 al Gala des Etoiles a Genova con primi ballerini come Giuseppe Picone, Sabrina Brazzo e Amilcar Moret Gonzalez. Ha danzato una suite del Flying Bach al Wiener Staats Oper, dividendo il palcoscenico con i primi ballerini dell’Opera di Vienna. Dal 2016 è ballerina nel ruolo principale dello spettacolo Flying Bach Tournée Europea e sud America e dal 2017 è ballerina (ospite) in Kiel opera House (Germany). Da novembre 2017 fa parte dei ballerini professionisti del programma “Amici di Maria De Filippi”.

Amilcar Moret Gonzalez, nato a L’Avana nel 1977, ha studiato presso la National Ballet School of Cuba. Ha danzato come primo ballerino presso numerosi palcoscenici europei come il Bavarian State Ballet, Les Ballettes De Monte-Carlo, il Zurich Ballet e The Hamburg Ballet. Ha inoltre danzato in ruoli principali in Brasile, Stati Uniti e Messico in opere come Coppélia, La fille mal gardée, Lo schiaccianoci e Le Corsaire. Ha ballato come solista in Vier Temperamente, Grosse Fuge, The Unsung, Bella Figura. Inoltre ha preso parte a balletti di repertorio come Lady of the Camellias e Don Quixote. Tra i suoi premi e riconoscimenti, si annoverano la medaglia d’oro al Concours International de la danse di Parigi nel 1996 e la medaglia di bronzo al Helsinki International Ballet & Choreography Competition nel 1995. Dal 2009 lavora come ballerino professionista e insegnante di danza classica nella trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi. Nel 2016 è stato primo ballerino freelance e danza al fianco di Rossella Brescia nelle opere Carmen e Cassandra di Luciano Cannito.