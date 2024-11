Due grandi eventi si svolgeranno ad agosto al Teatro comunale di Soverato nel corso della kermesse Festival d’Autunno.

La programmazione della XX edizione della manifestazione musicale entra nel vivo il 20 agosto con il concerto di Gianmarco Carroccia “Emozioni”, in occasione degli 80 anni dalla nascita di Lucio Battisti. Una grande festa che celebrerà uno degli autori e interpreti più amati della storia della canzone italiana. «Gianmarco Carroccia è un grande amico del Festival – ha affermato il direttore artistico Antonietta Santacroce -. Lo abbiamo già avuto tra i nostri ospiti in una passata edizione, riscuotendo un notevole successo, oltre a un sold out a pochi giorni dalla messa in vendita dei biglietti, confermato dalle recenti collaborazioni televisive. Carroccia è stato infatti ospite fisso dell’ultima edizione della fortunata trasmissione di RaiUno “I migliori anni” di Carlo Conti, ma non solo: ha partecipato a Musicultura 2023 condotto da Flavio Insinna su Raidue e Rai RadioUno. Ovunque si sia esibito ha ottenuto consensi unanimi. Merito della sua bravura e di brani senza tempo che hanno saputo e continuano a segnare le vicende personali di ognuno di noi: chi non si è innamorato sulle note di “Mi ritorni in mente” oppure di “Prendila così”?».

Poi, il 22 agosto, una rivoluzionaria della musica italiana salirà sul palco con il suo show “Minaccia Bionda”: Patty Pravo. Durante il suo spettacolo-concerto ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera professionale, ma anche della sua vita privata e sarà intervistata da Pino Strabioli. «Sarà un racconto in musica e parole – affermato il direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce, in riferimento allo show di Patty Pravo -. Icona del beat, la Ragazza del Piper che ha scandalizzato i benpensanti degli anni ’60 con la sua sensualità ostentata, nel segno di una trasgressione fatta di ribellione e indipendenza, salirà sul palco per raccontare anche il suo essere simbolo di inclusione, già madrina del Roma Pride, sempre in lotta contro gli stereotipi di genere e le convenzioni sociali, vera icona di libertà e di espressione individuale».

Il XX Festival d’autunno è realizzato con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, Regione Calabria, in collaborazione con i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Fondazione Umg, ItaliaFestival, Fondazione Politeama.