L'evento, giunto alla sua IX edizione, ha visto la premiazione di una serie di donne fortemente impegnate dal punto di vista sociale e culturale. Celebrata anche la giornalista di LaC News24 Francesca Lagatta per il suo contributo allo sviluppo del territorio: «Mi reputo fortunata a lavorare in una redazione inclusiva»

La Sala Consiliare del Palazzo di Città ha accolto la IX Edizione del prestigioso Premio Internazionale Castrovillari Città Cultura. L’evento, celebrato sabato 5 luglio e promosso dal Comune di Castrovillari in collaborazione con le associazioni culturali Mystica Calabria e Khoreia 2000, da anni impegnate nella promozione delle arti e della cultura, è stata un’occasione per celebrare il talento, l’impegno e la creatività, con un focus speciale sul contributo delle donne nel mondo del lavoro. Durante la cerimonia sono stati consegnati i premi “Donna e Lavoro 2025”, riconoscimenti che valorizzano figure femminili distintesi per meriti professionali, spirito d’iniziativa e impatto sociale.

Un tributo a chi, con determinazione e visione, ha saputo lasciare un segno nel proprio ambito, contribuendo alla crescita culturale del territorio. Tra le premiate, anche la nostra giornalista Francesca Lagatta a cui la Giuria ha riconosciuto l’importanza del suo lavoro con la seguente motivazione: “A Francesca Lagatta che con il suo lavoro, quotidiano e instancabile, ha contribuito alla crescita del territorio e, attraverso la sua attività svolta con spirito di abnegazione e sacrificio, è un esempio di vita impegnata e responsabile.”

«Sono estremamente emozionata per aver ricevuto questo premio – il personale commento che affida ai nostri microfoni – perché, quando si parla di donne io sono sempre emozionata e sono felice di poter essere la voce delle donne oggi con questo premio. L'ho detto prima, lo ribadisco qua, la società ha bisogno di donne che lavorino per garantire loro la libertà affettiva ed economica. Io ho la fortuna di lavorare in una redazione in cui anche gli uomini mi trattano alla pari – continua – ,mi trattano da professionista e trattare le donne al pari degli uomini credo che in questo momento sia un riconoscimento nei confronti delle donne. Ringrazio le associazioni che hanno pensato di premiarmi, ringrazio in particolare la dottoressa Ines Ferrante con cui tra l'altro avevamo anche realizzato delle cose molto belle. Ripeto – conclude Lagatta – ,io mi auguro che questi premi servano anche per spianare la strada ad un futuro più inclusivo per le donne.»

Il Premio Castrovillari Città Cultura non è solo una cerimonia ma rappresenta un momento di riflessione e valorizzazione delle eccellenze, in un dialogo tra tradizione e innovazione, tra locale e globale.