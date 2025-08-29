Prevenzione e divertimento si incontrano sul bagnasciuga con Le Spiagge della Salute, il nuovo evento itinerante, dedicato alla prevenzione e al movimento, che nella giornata di domenica farà tappa a Locri.

La manifestazione, promossa da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB) e con il patrocinio del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si pone l’obiettivo di valorizzare l’estate - sinonimo di libertà, gioia di vivere e relax – come momento ideale per prendersi cura della propria salute, sia a livello fisico che sul piano mentale.

Le Spiagge della Salute toccherà dunque otto località balneari italiane, offrendo a residenti e turisti l’opportunità di sottoporsi a consulti medici gratuiti, in ambito dermatologico e del benessere psicologico, nel pieno rispetto della privacy. In parallelo, in spiaggia, saranno proposte numerose attività sportive, ludiche e aggregative, pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

Appuntamento domenica 31 agosto dalle 9:30 alle 19 al Cactus Club di Locri

In prossimità del Cactus Club sarà attivo il truck della salute, con due sportelli, nei quali opereranno qualificati professionisti: lo sportello dell’ascolto, in collaborazione con la Federazione italiana psicologi (FIP), mira a fornire una risposta al significativo incremento dei disturbi di natura psicologica. Un trend certificato dall’OMS, che ha rivelato come, durante il primo anno di pandemia Covid-19, i casi di depressione e ansia siano aumentati del 25%, colpendo soprattutto i più giovani e di riflesso le loro famiglie. Lo sportello dedicato alla salute della pelle, in collaborazione con l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI), punta invece a prevenire i danni a lungo termine causati, soprattutto in estate, dalla prolungata esposizione ai raggi solari e dalla mancata protezione della pelle. Un fenomeno sempre più diffuso, che merita di essere approfondito anche nei suoi risvolti e nelle sue implicazioni di natura psicologica.

In spiaggia, a pochi passi dal truck, il personale specializzato, aderente alla rete ASC, animerà invece l’area dedicata alle attività sportive, aggregative e di intrattenimento. Inoltre, grazie alle collaborazioni con Cristian di Santo, presidente nazionale di Lifeguard Italia e con la Societa italiana cani Salvataggio (SICS), saranno proposte dimostrazioni di salvamento e informazioni utili sulla prevenzione in acqua.

Cecilia Morandini, consigliere nazionale di ASC e CONI, ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti l’occasione per portare la cultura della prevenzione direttamente sulle spiagge, dove si concentra il maggior numero di persone durante l’estate. «Con i consulti gratuiti dei nostri dermatologi e psicologi – ha spiegato – vogliamo avvicinare soprattutto i giovani a una maggiore consapevolezza sul benessere fisico e mentale. È anche un modo concreto per dare attuazione alle politiche del Ministero della Salute, che da tempo ribadisce quanto la prevenzione sia fondamentale per l’efficacia e la sostenibilità del sistema sanitario».

Antonio Capacchione, presidente nazionale di SIB Confcommercio, ha ricordato invece il legame storico tra gli stabilimenti balneari e la salute. «Nell’Ottocento – ha detto – le strutture sorsero proprio con finalità terapeutiche, ad esempio nella lotta alla tubercolosi. Oggi, di fronte a nuovi “mali invisibili” come solitudine e disagio psicologico, i nostri lidi continuano a essere luoghi di socialità e benessere. Mentre le piazze si svuotano, le spiagge restano presidi vivi di comunità e salute».

Per Marcello Gemmato, sottosegretario al Ministero della Salute, l’evento conferma l’importanza di rendere la prevenzione accessibile a tutti. «Portarla a pochi passi dal mare – ha dichiarato – significa avvicinarla davvero ai cittadini. Sensibilizzare sull’importanza della protezione della pelle e promuovere stili di vita sani è essenziale, soprattutto in estate. E non va trascurato il benessere psicologico, che è parte integrante di una salute completa».

Le otto tappe

Pescara (Stabilimento San Marco – 6 luglio); Cesenatico (Bagno Conti – 13 luglio); Margherita di Savoia (Lido Apulia – 20 luglio); Tarquinia (Tibidabo Beach – 27 luglio); Palermo (Spiaggia di Mondello – 1/2/3 agosto); Cecina (Bagno Ippocampo – 3 agosto); Chioggia (Centro Astoria - 24 agosto); Locri (Cactus Club - 31 agosto).

Organizzazione e partner

Le Spiagge della Salute è un evento promosso da ASC Attività Sportive Confederate, in collaborazione con il Sindacato Italiano Balneari (SIB), con i patrocini del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Società Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica (ADI), con il contributo scientifico della Federazione italiana psicologi (FIP) e dell’Associazione dermatologi ospedalieri italiani (ADOI). Partner dell’edizione 2025 è il Gruppo San Donato.