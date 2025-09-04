Otto in tutto le soste previste per un totale di 2mila chilometri da percorrere in 17 giorni. Ogni appuntamento ospiterà conferenze, mostre, proiezioni, incontri con autorità e scuola, degustazioni e voli promozionali

Parte domani dall'aeroporto Nicelli del Lido di Venezia il primo giro d'Italia in idrovolante, il "GiDro 2025". L'iniziativa è articolata in otto tappe fino a Gallipoli (Lecce), per un totale di circa 2.000 chilometri da percorrere in volo in 17 giorni.

Sono attesi 12 velivoli anfibi ultraleggeri, provenienti da tutta Italia e anche da Svizzera, Austria e Serbia. In occasione della cerimonia inaugurale a Venezia, a questi si aggiungeranno anche sei aerei terrestri storici dell'associazione Historical Aircraft Group Italy.

Il tour è stato organizzato dall'associazione Aviazione Marittima Italiana, con la collaborazione di Aeronautica Militare, Associazione Arma Aeronautica-Aviatori d'Italia, Associazione Trasvolatori Atlantici e Associazione Pionieri dell'Aeronautica e con il supporto del Gruppo Caroli Hotels.

Il programma di "GiDro 2025" prevede la partenza dal Nicelli con una sosta all'idroscalo storico Sant'Andrea dell'Isola delle Vignole. Gli idrovolanti raggiungeranno poi l'idrosuperficie "IdroCaproni" sul Lago d'Iseo a Marone (Brescia), l'idroscalo "Battellieri Colombo" sul fiume Ticino a Pavia, la rada dell'Hotel Airone e il piazzale del Museo della Linguella a Porto Ferraio sull'Isola d'Elba (Livorno), l'idroscalo storico di Vigna di Valle sul lago di Bracciano (Roma), l'area marina antistante alla Rotonda Diaz sul lungomare Caracciolo di Napoli, i Laghi di Sibari a Cassano Ionio (Cosenza), l'idroscalo storico "Luigi Bologna" a Taranto, fino ad arrivare domenica 21 settembre sull'idrosuperficie dell'Ecoresort Le Sirene di Gallipoli (Lecce).

Il gruppo di idrovolanti sarà guidato dal capoformazione Graziano Mazzolari, presidente della Scuola Italiana Volo. Nelle varie tappe saranno organizzate conferenze e mostre a carattere aeronautico, proiezione di documentari, incontri con autorità locali e scuole, voli promozionali e degustazioni di specialità enogastronomiche.