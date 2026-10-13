Prosa, lirica e danza da ottobre a maggio in due diversi palcoscenici. Nel cartellone Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Sergio Rubini, Lella Costa, Pamela Villoresi, Concita De Gregorio, Sergio Bernal e la “Saga di Figaro”. Biglietti a prezzi ridotti

Una stagione che esce dai confini di un solo palcoscenico e costruisce un percorso tra Teatro Alfonso Rendano e TAU dell’Università della Calabria, mescolando prosa, lirica e danza senza compartimenti stagni. È il cartellone 2026-2027 presentato questa mattina al Comune di Cosenza, con una programmazione che accompagnerà il pubblico da ottobre fino a maggio.

Così la direttrice artistica del teatro Rendano di Cosenza Chiara Giordano: «La 61esma stagione del Teatro di Tradizione Alfonso Rendano è lirica, danza, progetti spettacolistici e performativi multidisciplinari, tante attività collaterali sul territorio, grandissimi nomi, il meglio dei circuiti musicali del mondo, nuove produzioni. Insomma partiamo da Cosenza per posizionare il teatro in Italia e nel mondo. Tutto bellissimo».



Le fa eco il primo cittadino Franz Caruso: «Tanto entusiasmo per questa presentazione e questo cartellone. Si tratta d una sinergia che si ripete con grande entusiasmo tra le istituzioni. Si rinnova in un settore nuovo, perché in precedenza non c'era mai stata una sinergia così importante: comune, regione, università e privati tutti insieme è qualcosa di veramente innovativo che testimonia e certifica quella che è la linea che noi dal primo momento abbiamo sposato. Vale a dire creare sinergie. Siamo del parere che l'unione fa sempre la forza e che quindi stare insieme in situazioni così importanti rafforza la proposta e dà la possibilità di trasmettere al territorio le positività che vantiamo».



Infine il rettore Gianluigi Greco si è detto entusiasta: «Oggi viviamo un’importante giornata, nella quale il Comune di Cosenza torna a essere vicino all’Università della Calabria, questa volta per presentare e promuovere la nuova stagione teatrale. Una stagione ricca di spettacoli, che spazia dalla lirica all’opera, fino alla prosa.

Proprio per quanto riguarda la prosa, una parte degli spettacoli si svolgerà all’interno del Teatro di Tradizione Alfonso Rendano, ma anche presso il nostro TAU, il Teatro dell’Università della Calabria. È un modo per avvicinare la città di Cosenza al nostro teatro e, al tempo stesso, per portare la nostra comunità universitaria più vicina alla città».

Gli appuntamenti tra danza e prosa

Il primo appuntamento è con la danza: il 23 ottobre al Rendano arriva Una noche con Sergio Bernal, mentre il 31 ottobre sarà la volta de Il Barbiere di Siviglia Ballet, con la Compagnia Artemis Danza e le coreografie di Monica Casadei.

Novembre segna l’ingresso della lirica con la Saga di Figaro: il 13 e 15 novembre al Rendano Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini. Dal 19 al 22 novembre toccherà invece a Vincenzo Salemme con …E fuori nevica!. Il 23 novembre, sempre al Rendano, spazio alla danza con MorE – Per Ennio Morricone.

Dicembre è uno dei mesi più fitti. Il 9 dicembre al TAU arriva Assassinio sull’Orient Express, mentre l’11 e il 13 dicembre il Rendano ospita Le nozze di Figaro di Mozart. Il 16 dicembre al TAU sarà la volta de I fratelli De Filippo con Sergio Rubini, il 19 dicembre al Rendano andrà in scena La Mère Coupable di Darius Milhaud, mentre il 20 dicembre al TAU è in programma Lo Schiaccianoci.

Il nuovo anno si apre il 10 gennaio al Rendano con Il sistema. Il 22 gennaio al TAU arriva Fratellina, mentre il 30 e 31 gennaio torna protagonista il Rendano con Alessandro Siani e il suo Vivavoce.

A febbraio, il 7 al Rendano, Il medico dei pazzi di Eduardo Scarpetta con Gianfelice Imparato. Il 13 febbraio al TAU sarà la volta di Saverio La Ruina con KR70M16 – Naufrago senza nome, mentre il 17 febbraio al Rendano arriva Otello.

A marzo, il 6 e 7 al Rendano, A casa tutti bene, tratto dal film di Gabriele Muccino. Il 13 marzo, ancora al Rendano, Elettra 1944. Il 18 marzo al TAU spazio invece a La cura, con Concita De Gregorio ed Erica Mou.

Ad aprile si torna al Rendano il 3 aprile con Anna dei miracoli e il 29 e 30 aprile con Sei personaggi in cerca d’autore, con Ettore Bassi.

Maggio chiude la stagione: il 7 e 8 al Rendano arriva il musical Il ragazzo dai pantaloni rosa, mentre il 18 maggio al TAU sarà la volta di In cerca dei sei personaggi, scritto e diretto da Emma Dante.

Accanto agli spettacoli principali, il programma comprende anche incontri, approfondimenti, performance e iniziative diffuse tra Villa Rendano, Galleria Nazionale, Cinema Italia, librerie e caffè cittadini, con l’obiettivo di trasformare la stagione in un progetto culturale più ampio che accompagni il pubblico dentro e fuori il teatro.

IL CALENDARIO

OTTOBRE 2026

23 ottobre, ore 21 – Teatro Rendano

Una noche con Sergio Bernal

Coreografo e solista Sergio Bernal. Esclusiva per la Calabria.

31 ottobre, ore 21 – Teatro Rendano

Il Barbiere di Siviglia Ballet

Compagnia Artemis Danza. Ideazione e coreografia di Monica Casadei, musiche di Gioachino Rossini, elaborazione musicale di Luca Vianini. Performance dal vivo del pittore Giuliano Del Sorbo. Esclusiva per la Calabria.

NOVEMBRE 2026

13 novembre, ore 20.30 – Teatro Rendano

Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini

Opera buffa in due atti su libretto di Cesare Sterbini.

Replica 15 novembre, ore 17.

Prova generale aperta alle scuole il 12 novembre alle 10.

19, 20 e 21 novembre, ore 20.30; 22 novembre, ore 18 – Teatro Rendano

…E fuori nevica!

Commedia scritta e diretta da Vincenzo Salemme, con Vincenzo Salemme, Andrea Di Maria, Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli.

23 novembre, ore 21 – Teatro Rendano

MorE – Per Ennio Morricone

Compagnia Create Danza. Regia e coreografia di Filippo Stabile, musiche di Ennio Morricone. Prima nazionale.

DICEMBRE 2026

9 dicembre, ore 20.30 – TAU Unical

Assassinio sull’Orient Express

Da Agatha Christie, adattamento di Ken Ludwig. Con Claudio “Greg” Gregori, Valentina Spertli, Simone Montedoro, Franca Penone e altri interpreti. Regia di Roberto Valerio.

11 dicembre, ore 20.30 – Teatro Rendano

Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart

Opera buffa in quattro atti su libretto di Lorenzo Da Ponte.

Replica 13 dicembre, ore 17.

Prova generale aperta agli under 25 il 10 dicembre alle 19.

16 dicembre, ore 20.30 – TAU Unical

I fratelli De Filippo

Tratto dal libro Vita di Eduardo di Maurizio Giammusso. Scritto da Carla Cavalluzzi, Angelo Pasquini e Sergio Rubini, con Sergio Rubini, Susy Del Giudice, Marianna Fontana, Francesco Del Gaudio e altri interpreti.

19 dicembre, ore 20.30 – Teatro Rendano

La Mère Coupable di Darius Milhaud

Opera in un atto su libretto di Madeleine Milhaud. Prima rappresentazione assoluta in Italia e quarta al mondo.

Prova generale under 25 il 18 dicembre alle 19.

20 dicembre, ore 18 – TAU Unical

Lo Schiaccianoci

Musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Ensemble di 23 danzatori, coreografie di Alessia Gatta e Manuel Paruccini, scenografie di Fabiana Di Marco e Viola Pantano.

GENNAIO 2027

10 gennaio, ore 18 – Teatro Rendano

Lisistrata di Aristofane

Adattamento di Emanuele Aldrovandi e Serena Sinigaglia. Con Lella Costa, Marco Brinzi, Francesco Migliaccio, Stefano Orlandi, Maria Pilar Pérez Aspa, Giorgia Senesi e Irene Serini. Regia di Serena Sinigaglia.

22 gennaio, ore 20.30 – TAU Unical

Fratellina

Di Spiro Scimone, con Francesco Sframeli, Spiro Scimone, Gianluca Cesale e Giulia Weber. Regia di Francesco Sframeli.

30 gennaio, ore 20.30 e 31 gennaio, ore 18 – Teatro Rendano

Vivavoce

Di e con Alessandro Siani.

FEBBRAIO 2027

7 febbraio, ore 18 – Teatro Rendano

Il medico dei pazzi

Di Eduardo Scarpetta, con Gianfelice Imparato e compagnia. Regia e adattamento di Leo Muscato.

13 febbraio, ore 20.30 – TAU Unical

KR70M16 – Naufrago senza nome

Di Saverio La Ruina, con Saverio La Ruina, Dario De Luca e Cecilia Foti.

17 febbraio, ore 20.30 – Teatro Rendano

Otello

Da William Shakespeare, drammaturgia di Dacia Maraini. Con Giorgio Pasotti, Giacomo Giorgio, Claudia Tosoni, Gerardo Maffei, Diego Migeni e altri interpreti. Regia di Giorgio Pasotti.

MARZO 2027

6 marzo, ore 20.30 e 7 marzo, ore 18 – Teatro Rendano

A casa tutti bene

Dal film di Gabriele Muccino, con Anna Galiena, Fabio Troiano, Alice Arcuri, Alice Angelica, Simone Colombari e altri interpreti. Regia di Gabriele Muccino.

13 marzo, ore 20.30 – Teatro Rendano

Elettra 1944

Con Pamela Villoresi, Giulio Corso, Francesco Foti, Alice Spisa, Cristina Todaro e Giacomo Andrea Faroldi. Testo e regia di Giancarlo Nicoletti.

18 marzo, ore 20.30 – TAU Unical

La cura

Autrice e voce narrante Concita De Gregorio, canzoni, voce e chitarra Erica Mou.

APRILE 2027

3 aprile, ore 20.30 – Teatro Rendano

Anna dei miracoli

Di William Gibson, con Mascia Musy, Anna Mallamaci, Eliana De Marinis e Tommaso Bernabeo. Adattamento e regia di Emanuela Giordano.

29 e 30 aprile, ore 20.30 – Teatro Rendano

Sei personaggi in cerca d’autore

Di Luigi Pirandello, con Ettore Bassi. Adattamento e regia di Cristiano Roccamo.

MAGGIO 2027

7 maggio, ore 20.30 e 8 maggio, ore 17 – Teatro Rendano

Il ragazzo dai pantaloni rosa

Il musical tratto dal film, con Samuele Carrino, Sara Ciocca, Rossella Brescia, Christian Roberto, Donato Altomare e Matteo Volpotti. Regia di Massimo Romeo Piparo.

18 maggio, ore 20.30 – TAU Unical

In cerca dei sei personaggi

Scritto e diretto da Emma Dante, da Luigi Pirandello. Con Angelica Bifano, Davide Celona, Enrico Lodovisi, Carmine Maringola, Simone Mazzella, Annamaria Palomba, Rita Russo e Samuel Salamone.