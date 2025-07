Buon cibo, cultura e solidarietà. Oltre 400 professionisti provenienti dal tutto il mondo hanno partecipato al porto di Roccella Jonica all’edizione 2025 del Bob Fest, trasformato per l’occasione in un vero e proprio villaggio del gusto. Stand enogastronomici, talk, esibizioni live, aree musicali, laboratori e masterclass: ogni angolo ha raccontato la Calabria con autenticità e passione. Un evento aperto a tutti, dove i sapori hanno incontrato le storie dei produttori e la musica accompagnato le serate tra il mare e il cielo.

«Il Bob Fest nasce nel 2021, in un momento critico per la ristorazione. L’idea di ospitare alcuni dei professionisti del settore è frutto del desiderio di una coesione affinché possa essere uno stimolo per tutti ad andare avanti e a far tornare le persone in Calabria – hanno spiegato gli organizzatori Roberto Davanzo e Anna Rotella - Abbiamo scelto realtà del territorio nazionale che meritano di essere visitate almeno una volta con l’obiettivo di spostare l’attenzione sulla Calabria, condividendo uno scenario meraviglioso con chi nell’enogastronomia esprime etica e amore. Ecco cos’è e cosa vuole essere il Bob Fest: una giornata di lavoro di squadra, di festeggiamenti, uno scambio di competenze e punti di vista. La scelta, invece, di donare parte del ricavato in beneficienza alla Fondazione Airc è per concretizzare la nostra vicinanza a tutte quelle persone che hanno affrontato e affrontano la battaglia contro il cancro».

Giunto alla sua quinta edizione, la rassegna si propone dunque come un epicentro internazionale del gusto e della solidarietà, con un focus particolare sulla ricerca oncologica. Il programma è stato caratterizzato da cooking show, degustazioni, incontri e momenti di approfondimento sulla cultura enogastronomica. L'obiettivo è quello di valorizzare il cibo come linguaggio, cultura, atto d'amore e gesto solidale. Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Roccella Jonica Vittorio Zito: «Un’iniziativa molto importante e i numeri ce lo confermano con centinaia di persone che hanno deciso di pernottare nei nostri alberghi – ha detto - E’ un modo per promuovere il territorio, questo conferma Roccella come location appetibile per questo tipo di manifestazioni. E se vogliamo destagionalizzare questi eventi aiutano molto».