I bassi che fanno tremare le mura del castello Carafa e cinquemila voci che cantano all’unisono. Roccella Jonica si conferma capitale della musica estiva e regala una notte ad altissimo voltaggio per l’unica data calabrese del tour di Salmo inserita nel cartellone del Roccella Summer Festival, la kermesse di musica dal vivo organizzata da Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale.

L’artista sardo è riuscito a trasformare l’anfiteatro in un’unica grande arena rock. Oltre un’ora e mezza di show senza soste, dove il rap incontra le sonorità più dure del punk e dell’elettronica. In scaletta i brani storici e i successi più recenti, sparati a mille davanti a un pubblico arrivato da tutta la regione e da quelle vicine. «Un'energia indescrivibile, lo aspettavamo da mesi ed è stato clamoroso» raccontano due ragazzi del pubblico provenienti dalla provincia reggina.

Un’intesa perfetta tra palco e spalti, chiusa sulle note dei suoi brani più celebri tra una pioggia di cori e applausi scroscianti. Per Salmo la conferma di una dimensione dal vivo che non conosce rivali; per il Roccella Summer Festival un altro colpo messo a segno in una stagione da incorniciare.

La grande musica dal vivo tuttavia non si ferma qui: il cartellone roccellese continua domani con Mannarino. A seguire i Negramaro, Arisa e i Pooh.