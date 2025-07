Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi in occasione dei venticinque anni della band stanno proponendo in tutta Italia le canzoni che li hanno resi famosi

“El Galactico”, il tour dell’estate 2025 dei Baustelle arriverà anche a Roccella Jonica, dove il prossimo 12 agosto saranno in concerto al Teatro al Castello nell’ambito del Roccella Summer Festival.

Ha pensato davvero a tutti, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese, che quest’anno ha voluto sul palco Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi, il trio che dà corpo ai Baustelle che nell’occasione dei venticinque anni della band, sta proponendo nei principali festival estivi in tutta Italia “El Galactico summer live”.

I Baustelle arrivano a Roccella Jonica freschi del grande evento dal vivo di El Galactico Festival che a Firenze per due giorni li ha visti esibirsi insieme a ospiti a sorpresa con una scaletta univa e irripetibile per ciascuna giornata. I Baustelle – il nome è tedesco e significa “lavori in corso” -, hanno segnato fortemente negli ultimi venti anni il panorama musicale italiano per aver raccontato la contemporaneità con un linguaggio rivoluzionario, diretto, profondo e con sonorità volutamente vintage e retrò, dando inizio ad un’intuizione diventata tendenza. I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.