Sale l’attesa con la poliedricità dell’artista napolteano per uno degli appuntamenti più attesi in cartellone nella kermesse della cittadina jonica

Manca davvero poco alla partenza del nuovo tour di Sal Da Vinci “Stasera che sera!” che lo porterà ad esibirsi anche al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) il prossimo 14 agosto. La tappa si inserisce nella programmazione prevista dall’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, la rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e finanziata con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria, diventata ormai il punto di riferimento per la musica dal vivo dell’estate calabrese.

Così anche la Calabria rientra nella serie di live che Sal Da Vinci terrà in questa estate con un tour che si preannuncia un viaggio unico che offrirà a tutti i fan l’opportunità di vivere un’esperienza imperdibile, in luoghi che raccontano la storia e la bellezza dell’Italia, come il Teatro al Castello di Roccella.

E sarà uno degli appuntamenti più attesi in cartellone: la poliedricità di Sal Da Vinci è la chiave del suo successo. Cantante, autore, attore e interprete, l’artista napoletano di “Rossetto e caffè” ha mostrato una rara abilità nel saper dare vita a ogni forma di arte con passione e dedizione. Ogni sua performance è un viaggio emozionale che va oltre la musica, trasformandosi in un’esperienza unica per ogni spettatore. Un percorso in continua ascesa, che premia l’evoluzione artistica di un talento capace di interpretare, come pochi, l’essenza della cultura musicale. Lo slancio creativo e la capacità di evolversi sono il segreto di una carriera che continua a segnare nuovi record a conquistare il cuore di ogni generazione.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.