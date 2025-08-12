Il Ferragosto si accende al LeClub House Beach con uno degli eventi di punta della stagione estiva calabrese
Dopo un inizio di stagione da record, il Sunset Festival 2025 entra nel vivo con una delle serate più attese: mercoledì 14 agosto, sul palco del LeClub House Beach di Locri, salirà Rose Villain, artista poliedrica e icona della scena urban ed elettronica italiana. Un djset-performance che promette energia, stile e un sound internazionale capace di far ballare fino all’alba.
Il Sunset Festival 2025, punto di riferimento per la musica elettronica e dance in Calabria, ha già conquistato il pubblico con serate memorabili: dal ritmo afro house dei GROSSOMODDO all’esplosione di musica e divertimento di Alberto Marzinotto, Federico Schiavo e Sasà Mikonos la scorsa domenica.
Un festival simbolo dell’estate calabrese
Negli anni, il Sunset Festival ha ospitato icone mondiali come Klingande e Bob Sinclar, rafforzando la propria immagine come evento di richiamo turistico e culturale per l’intera regione. L’atmosfera unica del LeClub House Beach, tra mare, scenografie immersive e un impianto audio-luci di ultima generazione, rende ogni serata un’esperienza in grado di competere con i più prestigiosi festival internazionali.
La notte di Ferragosto con Rose Villain
Il 14 agosto sarà una data da segnare in agenda: Rose Villain, con i suoi successi e le collaborazioni internazionali, trasformerà il Ferragosto calabrese in una festa indimenticabile. L’appuntamento, inserito nel calendario ufficiale del Sunset Festival 2025, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate calabrese: il deejay set dell'artista, tra le più eclettiche del panorama nazionale e internazionale, vedrà insieme rap e house, dance e elettronica per un set che tiene insieme le migliori tendenze del clubbing internazionale.