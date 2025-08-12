Dopo un inizio di stagione da record, il Sunset Festival 2025 entra nel vivo con una delle serate più attese: mercoledì 14 agosto, sul palco del LeClub House Beach di Locri, salirà Rose Villain, artista poliedrica e icona della scena urban ed elettronica italiana. Un djset-performance che promette energia, stile e un sound internazionale capace di far ballare fino all’alba.

Il Sunset Festival 2025, punto di riferimento per la musica elettronica e dance in Calabria, ha già conquistato il pubblico con serate memorabili: dal ritmo afro house dei GROSSOMODDO all’esplosione di musica e divertimento di Alberto Marzinotto, Federico Schiavo e Sasà Mikonos la scorsa domenica.

Un festival simbolo dell’estate calabrese

Negli anni, il Sunset Festival ha ospitato icone mondiali come Klingande e Bob Sinclar, rafforzando la propria immagine come evento di richiamo turistico e culturale per l’intera regione. L’atmosfera unica del LeClub House Beach, tra mare, scenografie immersive e un impianto audio-luci di ultima generazione, rende ogni serata un’esperienza in grado di competere con i più prestigiosi festival internazionali.

La notte di Ferragosto con Rose Villain

Il 14 agosto sarà una data da segnare in agenda: Rose Villain, con i suoi successi e le collaborazioni internazionali, trasformerà il Ferragosto calabrese in una festa indimenticabile. L’appuntamento, inserito nel calendario ufficiale del Sunset Festival 2025, si conferma uno degli appuntamenti più attesi dell'estate calabrese: il deejay set dell'artista, tra le più eclettiche del panorama nazionale e internazionale, vedrà insieme rap e house, dance e elettronica per un set che tiene insieme le migliori tendenze del clubbing internazionale.