Appuntamento dalle 19 tra piazza e corso San Francesco con un menù dedicato ai sapori locali e il coinvolgimento di numerose attività cittadine

Ci sono tradizioni capaci di raccontare l’identità di un territorio meglio di mille parole. Sabato 5 settembre Pizzo si prepara a celebrare la XXIII edizione della Sagra del Tonno, uno degli appuntamenti ormai consolidati dell’estate napitina.

La manifestazione nasce dall’impegno dell’Associazione culturale “Calabria Eventi e Non Solo”, in stretta collaborazione con l’ADA, Associazione Diritti degli Anziani di Pizzo, e punta ancora una volta a rinnovare il legame storico della cittadina con il mare e la pesca.

L'appuntamento è a partire dalle ore 19 tra piazza San Francesco e corso San Francesco, dove residenti e visitatori potranno trascorrere una serata dedicata alla gastronomia, alla convivialità e alle produzioni del territorio.

Al centro della Sagra ci sarà naturalmente il tonno, protagonista di un menù degustazione dal costo di 20 euro e proposto attraverso diverse preparazioni legate alla tradizione.

Il percorso gastronomico partirà dai fileja freschi al tonno con sugo di pomodoro di stagione. A seguire sarà servito il tonno arrosto accompagnato da cipolla caramellata, aceto e menta. Spazio anche alla classica insalata calabrese preparata con patate, cipolla rossa, pomodori, olive, tonno fresco, origano, sale e olio.

Ad accompagnare le portate ci saranno pane e monaceji al tonno, le tradizionali frittelle salate preparate con un impasto a base di patate e farina, oltre a un crostino con tonno e ’nduja. A chiudere la cena saranno dolcini e l'immancabile tartufo artigianale di Pizzo.

Per chi desidera trascorrere la serata con maggiore comodità, gli organizzatori hanno inoltre predisposto un'area riservata accessibile su prenotazione.

La manifestazione gode del patrocinio della Città di Pizzo e può contare su una rete di attività e imprese che hanno scelto di sostenere l'iniziativa.

Partner e main sponsor è Ceravolo – Marpesca Group Srl, realtà imprenditoriale attiva nel settore ittico. Alla manifestazione collaborano inoltre numerose aziende e attività dell'enogastronomia calabrese, alcune delle quali direttamente coinvolte nelle portate che saranno servite durante la serata.

Tra queste figurano Vecchio Amaro del Capo della Distilleria Caffo, il biscottificio Monardo, il pastificio Brizzi, il Panificio Cugliari e Barilaro, ’A Sarsa da Nonna, L’Artigiano della ’Nduja, Sorbello e Carichissimo.

La Sagra del Tonno coinvolge però una parte più ampia del tessuto economico e commerciale di Pizzo. Numerose attività cittadine hanno infatti aderito all'iniziativa, contribuendo alla realizzazione dell'appuntamento e trasformandolo in una festa che va oltre il suo carattere gastronomico.

Bar, ristoranti, gelaterie, strutture ricettive, negozi, boutique e attività di servizi hanno scelto di fare squadra attorno alla manifestazione, contribuendo a mantenere viva una tradizione che mette insieme gastronomia, identità, mare e partecipazione della comunità.

Una collaborazione diffusa che rappresenta uno degli elementi caratterizzanti della manifestazione e che sabato sera tornerà ad animare il centro di Pizzo nel segno di uno dei prodotti simbolo della sua storia marinara.