Non si presta soltanto a fare da cornice alle manifestazioni estive. La Calabria è una terra accogliente, che ospita tutto l'anno eventi ed appuntamenti destinati ad intrattenere e a coinvolgere residenti e turisti.

Dalla cultura allo spettacolo, dalle sagre gastronomiche ai concerti: il mese di ottobre si presenta ricco di iniziative il cui obiettivo principale è quello di andare incontro ai gusti e alle passioni della gente.

Le cinque province calabresi hanno già dato il benvenuto all'autunno con una serie di manifestazioni. Ma cosa ci aspetta questo weekend? Ecco alcuni eventi in programma dal Pollino allo Stretto.

Mostra dell'arte bonsai e suiseki

Dal 6 all'8 ottobre, a Catanzaro, si svolgerà la XIII Mostra Nazionale dell'Arte Bonsai e Suiseki. L'evento avrà luogo nel Parco della Biodiversità Mediterranea ed esattamente nei locali del Museo Storico Militare della città capoluogo. Un'occasione per rimanere affascinati dalla bellezza degli alberi in miniatura e dell'arte giapponese del Suiseki.

Vibo in fermento

È tutto pronto a Vibo Valentia per "Vibo in fermento". L'evento che punta a valorizzare lo street food, i prodotti tipici e la birra artigianale è programmato per venerdì 6 ottobre alle ore 18 presso Palazzo Gagliardi. Ad arricchire la manifestazione sarà un seminario introduttivo sulla birra artigianale. Previsti 15 punti food,10 birrifici, un'area bimbi e sport, concerti e social fest.

Sagra del maiale a San Nicola De Legistis

Si terrà venerdì 6 Ottobre 2023 alle ore 20, in piazza Largo Chiesa, nella frazione San Nicola De Legistis del comune di Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, la prima edizione della Sagra del Maiale, denominata in passato Antica Fiera del Rosario. Nell'occasione saranno riproposte numerose ricette tipiche calabresi a base di carne di maiale. Alle ore 21.30 si esibiranno i Taranta Jonia per un concerto live.

Festival delle fanzine a Cosenza

Sarà Gaia, la galleria d’arte autogestita nel centro storico di Cosenza, ad ospitare il primo festival delle fanzine della storia della città. L'evento, in programma sabato 7 ottobre dalle 16 alle 23 e domenica 8 dalle 10 alle 18, vedrà più di 40 espositrici ed espositori provenienti da tutta Italia. Il festival nasce da un’idea del collettivo informale “Zinèe” e darà spazio ad auto-produzioni, webzine, archivi digitali in mostra, talk tematici, momenti di socialità e dj set serali.

Sagra del fungo a Camigliatello Silano

Giunge all'edizione numero 54 la Sagra del fungo di Camigliatello Silano. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della montagna, dei sapori, dei colori e dell'enogastronomia tipica. Un'occasione da non perdere per entrare in contatto con l'unicità della stagione autunnale capace di regalare frutti e panorami incantevoli.

Festival del fumetto a Cosenza

La città di Cosenza si prepara a dare il via alle mostre del Festival del fumetto “Le strade del paesaggio” con un omaggio a Topolino. Nei vari Musei e beni culturali della città bruzia (Museo del fumetto, Museo dei Brettii e degli Enotri, Galleria Nazionale di Palazzo Arnone, Villa Rendano, Bocs Museum, Archivio di Stato e Palazzo della Provincia) si snoderà, a partire dal 7 ottobre, una mostra composta da 150 opere originali e divisa in cinque sezioni.

Fabio Concato a Praia a Mare

Nell'ambito della rassegna “Eventi Autunno Praiese 2023”, sabato 7 ottobre alle ore 21.30 a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, si terrà il concerto del celebre cantautore Fabio Concato.

L'evento si svolgerà in Piazza della Resistenza e sarà ad ingresso gratuito. Un appuntamento per viaggiare sulle ali della musica, tra ricordi e sogni da realizzare.

Sagra dei funghi a Gambarie

L'obiettivo è quello di promuovere i prodotti locali e la filiera corta. A Gambarie, nel Reggino, è tutto pronto per la 32esima edizione della Sagra dei Funghi - Festa dei Sapori d'Autunno. Protagonista indiscussa sarà la cucina tipica calabrese. Non mancheranno di certo degustazioni e approfondimenti.

Sagra del fungo a Serra San Bruno

Prosegue a Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, la decima edizione della Festa del Fungo promossa dalla Pro Loco di Serra San Bruno in collaborazione con il Comune di Serra San Bruno e l’Ente Parco delle Serre. Ancora tanta gastronomia, musica e spettacoli nel weekend dal 6 all'8 ottobre.