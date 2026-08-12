Il Sunset Loco cambia giorno e per la settimana di Ferragosto prepara uno degli appuntamenti più attesi della sua programmazione estiva. Giovedì 13 agosto Samurai Jay farà tappa a Locri con il suo Summer Tour, ospite del Le Club Beach House per uno Special Sunset che accompagnerà il pubblico dal tramonto fino a notte fonda.

Al secolo Gennaro Amatore, Samurai Jay è tra i nomi della nuova scena urban italiana e arriva sulla costa ionica calabrese forte del successo di “Ossessione (Obsession)”, il brano dalle sonorità merenguetón che ne ha ulteriormente ampliato la popolarità dopo l'esperienza sanremese.

Samurai Jay a Locri con il Summer Tour

Per ospitare la tappa calabrese del tour, Sunset Loco rompe dunque la propria consuetudine. Il format, abitualmente legato alla domenica, si sposta eccezionalmente a giovedì 13 agosto, nel cuore di una delle settimane più intense dell'estate sulla Riviera dei Gelsomini.

Il palco del Le Club accoglierà Samurai Jay all'interno di una serata costruita attorno alla formula che negli anni ha caratterizzato Sunset Loco: musica dalla luce del tramonto fino alla notte, dj set e contaminazioni tra sonorità urban e ritmi latini.

Una cornice che ben si presta al repertorio dell'artista napoletano, nel quale convivono rap, melodie contemporanee e influenze provenienti dalla musica latina.

Da “Ossessione” al palco del Le Club di Locri

“Ossessione (Obsession)” è il brano che accompagna l'estate 2026 di Samurai Jay e rappresenta uno dei momenti centrali del suo nuovo percorso musicale. Un pezzo costruito proprio sull'incontro tra urban e merenguetón, diventato anche il traino del tour che sta portando l'artista sui palchi italiani durante i mesi estivi.

Lo Special Sunset con Samurai Jay si inserisce nel cartellone della 15ª edizione del Sunset Festival, iniziato il 19 luglio con il Circo Nero e proseguito il 26 luglio con il Ladies Sunset, che ha riunito Trixie, Elisa Campolo, Federica Caracciolo, Loredana Cosmi e Valentina Cordi. Il 2 agosto è stata invece la volta di Piero Pirupa, mentre solo pochi giorni fa il Sunset ha ospitato una serata di grande musica internazionale con la presenza dei The Bausa, di Gregor Salto e di Arnold Pol.