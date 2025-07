Il 6 agosto via Roma si trasformerà in un salotto musicale a cielo aperto con street food e dj set. Un’iniziativa nata dalla passione di due giovani emigrati, Ennio e Alba, per celebrare la forza creativa e comunitaria del Sud

Tutto pronto a San Giovanni in Fiore per uno dei più importanti eventi della stagione in Calabria: “Bollicine Rock in Fiore”. Che non è solo un evento musicale, ma una vera e propria festa di comunità. È un’occasione per celebrare l’energia creativa di San Giovanni in Fiore, un luogo che non ha bisogno di rilancio, ma di essere riconosciuto per la sua identità forte e viva. Questo evento rappresenta un inno al Sud Italia, che dimostra di essere capace di proporre eventi di grande qualità, portando la cultura musicale ad un pubblico internazionale.

Bollicine Rock in Fiore, che si terrà il 6 agosto e avrà ingresso gratuito, è pensato per coinvolgere giovani, famiglie e appassionati di musica dal vivo. La programmazione include non solo concerti ma anche street food, gintoneria e bevande fresche, il tutto condito da un’atmosfera festosa che coinvolgerà tutta la comunità.

Un evento che nasce dalla passione

L’evento è nato dalla visione di Ennio e Alba, fondatori del bar bistrot Bollicine a Gebenstorf, in Svizzera, dove hanno organizzato numerosi eventi simili, unendo musica, gusto e convivialità. Ora hanno scelto di portare tutta la loro passione nel paese che amano e da cui provengono: San Giovanni in Fiore. L’iniziativa ha trovato terreno fertile grazie all'entusiasta accoglienza dell’amministrazione comunale, il supporto degli esercizi commerciali locali, e la collaborazione con Radio PRL, che accenderà le frequenze per l’evento. Una festa di comunità che va oltre il concerto.

La programmazione dell’evento

Il programma della giornata inizia dalle 16:00, con il soundcheck della band protagonista, a porte chiuse. Dalle 17:00 le strade di San Giovanni in Fiore si animeranno con casette in legno dedicate a street food, gintoneria e bevande fresche. Il DJ set di Radio PRL accompagnerà il pomeriggio con sonorità rock, funk, revival e alternative. Alle 18:30, lo spettacolo della scuola di ballo locale darà il via a una serie di eventi di animazione, mentre alle 19:30 un altro DJ set prelude al concerto.

Il 6 agosto 2025, non si assisterà a un semplice concerto: si sarà partecipi di una festa dell’anima di un territorio che sa dove andare.