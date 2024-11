“A San Martino ogni mosto è vino”, è uno dei detti più sentiti di questo periodo che vede le cantine, delle nostre case e delle aziende, stappare e portare in tavola le bottiglie del vino nuovo proprio in questa giornata, l’11 di novembre, per provare il gusto in anticipo del vino novello.

Calici e fiumi di vino saranno protagonisti di questo fine settimana, durante il quale per tutta la Calabria saranno vari gli eventi di San Martino. Qui un elenco con quelli nei vicoli e nei borghi più caratteristi della Calabria.

Mindfulness Wine Experience in provincia di Catanzaro

Organizzata dall'associazione culturale Co.Edu.Co. - Comunità Educante Consapevole, in collaborazione con Eimí Experience, la festa di San Martino sarà occasione per percorrere un viaggio extra-sensoriale tra cibo, vino e condivisione, presso Villa Habib di Catanzaro.

Una degustazione sensoriale, venerdì 11 novembre a partire dalle 18:00, tratta dal protocollo Mindfulness Eating di Mindfulness Calabria, che sarà suddivisa in quattro momenti che si svolgeranno durante la serata: prima ci saranno degli accenni sulla storia di San Martino, e si proseguirà con il benvenuto di Co.Edu.Co. con cerchio di condivisone e prima esperienza Mindfulness.

Si passerà poi alla degustazione sensoriale di quattro proposte di vino delle Cantine Statti di Lamezia Terme, fino ad arrivare al momento conviviale con il piatto tipico calabrese targato Le Ricette di Zia Rina, per un accostamento cibo/vino da non lasciarsi sfuggire.

San Martino alla Rocchetta di Paola

Si tinge del colore rosso del vino il quartiere Rocchetta, nel cuore del centro storico paolano, dove nel fine settimana ci saranno ben due eventi dedicati a San Martino e al vino nuovo.

Per venerdì 11 novembre i festeggiamenti per il Santo protettore dei pellegrini e dei viandanti è previsto alla fontana della Rocchetta a partire dalle 20:00, dove potrete gustare insieme al vino le tipiche “grispedd”, panini, pasta e caldarroste, accompagnando i momenti della serata dalla musica dal vivo.

Per gli amanti della musica e della fisarmonica l’esibizione del Maestro Michele Calvano, e del gruppo Musicarte Band.

Sabato 12, rimanendo in zona Rocchetta, arriva la quarta edizione della Festa di San Martino organizzata dal Comitato di Quartiere Rocchetta, volta a valorizzare il centro storico grazie anche al vino novello.

Musica live, dj set e stand gastronomici a partire dalle 19:00, vi aspettano nel cuore del centro storico paolano, dove sarete accolti da damigelle e cavalieri in costume d’epoca che contribuiranno ad esaltare la bellezza dei vicoli.

Saranno inoltre presenti altre associazioni di Paola: l’associazione “Le Brave Ragazze”, e “I Ragazzi del Presepe Vivente”.

A seguire live music con l'artista Francesco De Luca e Compà Dreuch Group, due live band che si esibiranno in piazze diverse, senza dimenticare il doppio dj set tra i vicoli della Rocchetta: Davide Novello e Vicious.

Vini in Fiore a San Giovanni

Torna per la seconda edizione Vini in Fiore, organizzato dall’amministrazione comunale di San Giovanni in Fiore, l’associazione nazionale Città del Vino e Winetourism, dedicato al vino novello, ai prodotti del territorio, alla formazione dei giovani della Scuola Alberghiera, all’enogastronomia, all'incontro e al divertimento.

Sarà l’Abbazia florense il luogo in cui ci sarà l’evento, sabato 12 e domenica 13 novembre, che si svolgerà insieme alla tradizionale Festa del vino, giunta all’undicesimo anno, e dove ci sarà inoltre l’Anteprima del Salone Nazionale del Vino Novello, giunto alla XVI edizione, sotto la direzione del giornalista ed esperto nel settore Tommaso Caporale, durante la prima giornata.

L’assaggio dei vini novelli e la degustazione dei prodotti del territorio inizieranno alle 17:00, quando partirà anche il progetto PerBacco, una serie di laboratori tematici, ludici e pedagogici rivolta ai bambini, a cura del gruppo Fiori Florensi. La chiusura sarà affidata alla band Tira Taranta con il concerto dalle 21:00.

Domenica 13, oltre alle degustazioni, la giornata sarà dedicata a percorsi sensoriali in cui protagonisti saranno il vino e l’olio novelli, e verranno premiati i vincitori del concorso “Miglior novello aspirante sommelier”.

Festa d’Autunno a Campora San Giovanni

Due giornate anche per la quarta edizione della Festa d’Autunno di Campora San Giovanni, rimandata di una settimana a causa del tempo incerto dello scorso week end.

Organizzato dall’Associazione Artigiani Commercianti Campora, sabato 12 novembre a partire dalle ore 18:00, l’evento avrà come fulcro un percorso enogastronomico sul corso principale di Campora: Corso Italia. Protagonisti i ristoranti del luogo che grazie alle loro cucine mostreranno le proprie arti culinarie proponendo un assaggio del loro piatto forte, utilizzando i prodotti tipici locali della tradizione camporese. Il tutto accompagnato da una degustazione delle migliori etichette vinicole presenti in Calabria.

Tra uno stand gastronomico e un altro, gruppi musicali locali si esibiranno nella modalità itinerante con musica popolare, mentre domenica 13 atteso il concerto musicale di Cosimo Papandrea.

Particolarità di questa edizione sarà la presenza di uno stand dedicato alle persone celiache, organizzato dall’Hotel Village La Principessa insieme alla farmacia De Grazia, che prepareranno un menu completo per coloro che non possono consumare alimenti contenenti glutine.

Festa del vino San Martino Sambiasino

Sarà il rione Miraglia ad ospitare sabato 12 novembre l’ottava edizione della Festa del vino nel centro storico di Sambiase, a Lamezia Terme, volto alla riscoperta e alla rivalutazione di antichi sapori e vecchi luoghi, molto legati alla produzione vinicola.

A dare il via all’evento, rimandato di una settimana, sarà il convegno “Sambiase e il vino”, proprio a voler sottolineare il ruolo di primo ordine della produzione locale nel contesto della produzione enologica regionale e nazionale.

Interverranno Salvatore De Biase, che approfondirà il legame storico tra il territorio sambiasino e vino, l’oncologo Ettore Greco, il dottor Carlo Barberino e l’agronomo Saverio Tropea.

Nella serata musica e poesia insieme a Giovanni Mazzei, durante il quale una selezione ad hoc esalterà la bontà dei prodotti vinicoli.

Il ricavato della serata sarà devoluto a Codini e Occhiali, l’associazione che si impegna a favorire la ricerca sulle malattie rare e in particolare sulla sindrome di Cohen, che si manifesta con un ritardo dello sviluppo e che conta 200 casi in tutti il mondo.

Panzerottata di San Martino a Falconara Albanese

Organizzata dall’associazione Kroj i Vietr, anche a Falconara Albanese si svolgerà la Festa di San Martino, sabato 12 a partire dalle 16:00 in via Buonconsiglio, dove a fare da padrone sarà ovviamente il vino.

La particolarità dell’evento è che ogni abitante della comunità arbëreshë è invitato a portare alla festa una bottiglia del suo vino autoprodotto nell’annata 2021, per sottolineare il momento di condivisione che queste ricorrenze sanno creare in piccole realtà come quella di Falconara.

Una giuria sarà pronta a valutarli tutti e a premiare quello più buono.

Ad accompagnare i bicchieri di vino ci sarà inoltre una buonissima panzerottata che diffonderà l’aroma dei morbidi panzerotti per tutta la via coinvolta nell’evento.

DiVino Fuscaldo

Seconda edizione della manifestazione DiVino Fuscaldo, un percorso di stand enogastronomici e di musica organizzato grazie alla collaborazione dei ristoratori locali, delle associazioni di categoria e delle migliori case vitivinicole calabresi.

Domenica 13 novembre a partire dalle 17:00, stand gastronomici in cui esporranno ristoranti e punti ristoro fuscaldesi, riempiranno piazza Marconi, corso Margellina, e piazzetta San Francesco, accompagnati dall’angolo degustazione dove provare le migliori cantine del territorio.

L’evento vedrà anche l’impegno attivo dell’istituto alberghiero di Paola.

Presenti anche spazi aperti alla musica che vedranno esibirsi Ralf el Vox & Paolo Mauro Sax, I Nova Live Music Band e Stefano De Biase.