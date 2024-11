Sapori d'autunno e grandi nomi della musica per il primo weekend di novembre. Numerosi e sparsi per il territorio regionale sono gli appuntamenti dedicati ai prodotti tipici del periodo autunnale. Ma non mancheranno concerti ed iniziative di carattere culturale. Ecco alcuni degli eventi più interessanti in programma nel fine settimana in Calabria.

"Tartufi e Funghi del Pollino" a Campotenese

Appuntamento a Morano Calabro, e più precisamente a Campotenese, per l'evento "Tartufi e Funghi del Pollino". Da venerdì 1 a domenica 3 novembre, in programma una serie di iniziative per celebrare il patrimonio naturalistico e gastronomico del Parco Nazionale del Pollino. La manifestazione, organizzata da "Catasta", prevede laboratori, mercatini, escursioni, cene a tema e mostre.

"Sapori d'Autunno" a Lorica

Un weekend dedicato agli amanti della natura e dell'enogastronomia di qualità è quello in programma a Lorica da venerdì 1 a domenica 3 novembre con la 23esima edizione di "Sapori d'Autunno". Previsti stand gastronomici con prodotti tipici della tradizione calabrese, concerti, momenti di intrattenimento.

Sagra della Castagna a Casali Del Manco

Torna a Casali del Manco, in località Serra Pedace, la Sagra della Castagna con la sua 32esima edizione. Appuntamento in piazza Vittorio Veneto venerdì 1 e sabato 2 novembre. Ad arricchire l'evento saranno i concerti di Hosteria di Giò e VillaZuk in programma nella serata di venerdì mentre sabato 2, alle 21, sarà il turno di Roy Paci & Aretuska.

Ottobrata Sidernese

Proseguono gli appuntamenti di "Ottobrata Sidernese" fino a venerdì 1 novembre. Spettacoli itineranti, artisti di strada e stand espositivi di prodotti tipici autunnali e di artigianato locale animeranno le vie del borgo di Siderno Superiore. Ad arricchire il tutto saranno anche giochi tradizionali, mostre fotografiche e pittoriche, convegni, sfilate, esposizioni di abiti e gioielli realizzati da stiliste del luogo.

Ebbanesis in concerto a Catanzaro

Sarà il Museo Marca di Catanzaro ad ospitare, nell'ambito del "Festival d'Autunno", l'evento "Ebbanesis - La canzone napoletana 4.0". Il duo composto da Viviana Cangiano (voce e chitarra) e Serena Pisa (voce) si esibirà venerdì 1 novembre alle 19 portando sul palcoscenico rivisitazioni di classici della canzone napoletana e celebri pezzi rock tradotti in dialetto.

Sagra della Castagna a Cellara

Torna a Cellara, in provincia di Cosenza, la Sagra della castagna con la sua 29esima edizione. Tre giorni di festa, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, ricchi di arte, musica, folclore e tanto buon cibo.

La "Festa dell'Autunno" a Verbicaro

Appuntamento a Verbicaro, in provincia di Cosenza, sabato 2 e domenica 3 novembre con la Festa dell'Autunno. La manifestazione prenderà il via alle ore 18 in piazza Carlomagno. Spazio alla tradizione, ai sapori locali, ai laboratori creativi per bambini, al divertimento e alla musica popolare.

Irene Grandi in concerto a Catanzaro

Sarà il Teatro Politeama di Catanzaro ad ospitare domenica 3 novembre alle ore 21 il concerto di Irene Grandi nell'ambito del "Festival d'Autunno". Un'occasione per celebrare i 30 anni di carriera dell'intraprendente artista fiorentina capace di accompagnare con la sua musica, il suo talento e la sua energia intere generazioni.