Sarà Gianna Nannini a chiudere il 2026 a Reggio Calabria. In un breve video social, il sindaco Francesco Cannizzaro impegnato nella sessione dell’assemblea Anci a Verona, ha annunciato proprio la presenza della cantante senese di nascita al Capodanno in riva allo Stretto per «un 2027 che sarà bello ma soprattutto possibile», parafrasando una delle più celebri canzoni dell’artista pop rock.

Adesso si attende la programmazione delle Festività natalizie per la città di Reggio Calabria, fino ad ora, “spoilerato” dai brevi video diffusi sui canali social del primo cittadino.

L’annuncio social