Sabato 13 giugno 2026, la Biblioteca nazionale di Cosenza aderisce alle Giornate europee dell’Archeologia (Gea) con l’evento “Scavi in Biblioteca”: un’apertura straordinaria volta alla valorizzazione del percorso archeologico rinvenuto al piano terra dell’istituto, in occasione di scavi effettuati negli anni ottanta del secolo scorso nel corso di lavori per la costruzione di depositi librari.

Coordinate a livello europeo dall’Inrap-Institut national de recherches archéologiques préventives, sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il patrocinio del Consiglio d’Europa, le Giornate europee dell’Archeologia, si confermano un appuntamento centrale per il dialogo tra archeologia e società. In Italia il coordinamento nazionale dell’iniziativa viene gestito dall’Istituto centrale per l’Archeologia (Direzione Generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio) e dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura.

Archeologia in corso

Il tema dell’edizione 2026 è “Archeologia in corso” e si svolgerà in tutta Europa nei giorni 12,13 e 14 giugno. Sono previsti incontri dedicati al processo della ricerca archeologica, alla promozione delle aperture dei contesti operativi al pubblico, nonché alla valorizzazione del “dietro le quinte” del lavoro, ovvero –cantieri, magazzini, depositi, laboratori, archivi, biblioteche- come spazi di conoscenza, racconto e partecipazione.

Nel corso della mattinata, dalle ore 9:00 alle 13:00 il personale della Biblioteca sarà disponibile per visite guidate alla scoperta del percorso archeologico. Sarà inoltre possibile ammirare una mostra bibliografica di testi afferenti all'ambito delle scienze archeologiche e della conservazione del patrimonio, a cura del direttore della Biblioteca Nazionale, dottoressa Adele Bonofiglio.

La mostra bibliografica sarà visitabile nei consueti orari di apertura della Biblioteca fino a venerdì 26 giugno.

L’accesso all’evento è gratuito, le visite guidate si svolgeranno ogni mezz’ora a partire dalle ore 9:30.