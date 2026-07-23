Una cornice da set cinematografico, sospesa tra l'Arco Magno, l'Isola Dino e il Golfo di Policastro: Palazzo dei Principi Lanza ha ospitato la presentazione dell’Iconic Film Fest. A fare gli onori di casa il Vicesindaco Maria Teresa Carbone - che si è detta orgogliosa di un progetto nato con questa amministrazione e in cui credono molto - e la Presidente della Pro Loco Cristina Avallone: «San Nicola Arcella ha nella sua natura una gemma come l'Arco Magno; ben vengano linguaggi come il cinema a valorizzare il nostro patrimonio». Un programma ricco di workshop e dibattiti, quello illustrato dal Direttore Artistico Steve Della Casa («Il cinema non morirà mai e la bellezza di questi giorni ne è la prova») per la manifestazione prodotta da Clement Film House con la direzione organizzativa di Giada Falcone.

Dopo un tramonto mozzafiato sul Belvedere, la serata - condotta da Massimo Proietto (vicedirettore Rai Sport) - si è aperta con l'emozionante esibizione del tenore calabrese Moreno Montalto, al pianoforte sulle note di “Nuovo Cinema Paradiso” e “Caruso”.

Sul palco, il regista di origini calabresi Cristian Marazziti ha conquistato il pubblico con la sua storia di rivalsa: «Vengo dal basso - ha raccontato ad una platea in religioso silenzio -, ho fatto qualunque lavoro ma non ho mai smesso di credere nei miei sogni. Se puoi sognarlo, puoi farlo, e oggi il boom di "Prendiamoci una pausa" mi ripaga di ogni sacrificio». Nel cast, anche l'attrice Julia Charlotte De Rossi, incantevole in abito vinaccia e stregata dalla location: «È la mia prima volta in Calabria: sono a bocca aperta. Lavorare con un regista come Cristian è stato fantastico, ti mette subito a tuo agio, un vulcano di entusiasmo e positività».

Dopo la consegna del premio alla carriera a Marazziti, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco, la piazza si è trasformata in un cinema sotto le stelle con le proiezioni di "Prendiamoci una pausa" (successo in sala e in streaming) e "La gabbianella e il gatto". Iconic Film Fest prosegue stasera, giovedì 23 luglio: sul palco del Belvedere arrivano i registi Mimmo Calopresti e Gianluca Ansanelli. Dopo il talk con gli ospiti, la serata si chiuderà con la proiezione dei film "Aspromonte - La terra degli ultimi" e del capolavoro d'animazione "La città incantata".

Progetto presentato a valere sull'Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di festival e rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2026. L’evento è realizzato grazie ai partner Clement Film House, Comune e Pro Loco di San Nicola Arcella, Arco Magno San Nicola Arcella, Unibull, Gerardo Sacco, Scintille, Moema Academy, Big Digital Eye.