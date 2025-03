La libreria Ubik di via XXIV Maggio, a Cosenza, si prepara ad accogliere, venerdì 28 marzo, alle 18, la presentazione del libro “I titoli di coda di una vita insieme” di Diego De Silva. L’evento rientra nell’ambito del Premio Sila ’49, che con la sua Decina 2025 porta al centro del dibattito letterario le opere selezionate per la tredicesima edizione.

«Il Premio Sila continua nel suo percorso letterario, valorizzando autori che sanno scavare nell’animo umano con profondità e originalità», ha dichiarato Enzo Paolini, presidente della Fondazione. La direttrice del Premio, Gemma Cestari, ha aggiunto: «Diego De Silva ha il dono di trasformare storie intime in universali, regalando al lettore riflessioni potenti attraverso una scrittura ironica e commovente».

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di esplorare i temi del romanzo, edito da Einaudi, e di interagire con l’autore, approfondendo il suo percorso creativo. A dialogare con l’autore, la giornalista Concetta Guido.

Diego De Silva e “I titoli di coda di una vita insieme”

Scrittore tra i più amati del panorama nazionale, Diego De Silva torna con un romanzo che segna una pausa dal suo celebre personaggio, l’“avvocato d’insuccesso” Vincenzo Malinconico, per immergersi in una storia sulla fine di un amore. “I titoli di coda di una vita insieme” racconta la separazione di Fosco e Alice, due ex amanti che decidono di riscrivere la loro storia lontano dai freddi documenti legali, ritirandosi in una casa carica di ricordi. Attraverso un intreccio di dolore, ironia e nostalgia, De Silva esplora il complicato groviglio di sentimenti che accompagna ogni addio, restituendo voce alle speranze sepolte e alle ferite mai rimarginate.

Il libro conferma la capacità dell’autore di unire profondità emotiva e leggerezza narrativa, caratteristica che lo ha reso un punto di riferimento nella letteratura contemporanea.

La Decina 2025 e il Premio Sila ’49

Il Premio Sila ’49, giunto alla tredicesima edizione, si consolida come uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi in Italia. La Decina rappresenta il cuore del Premio: un ciclo di incontri dedicati alla presentazione dei libri finalisti, selezionati da una giuria di esperti. Ogni autore ha l’occasione di dialogare con il pubblico, offrendo spunti di riflessione e svelando il dietro le quinte delle proprie opere.

La presentazione di Diego De Silva è il secondo appuntamento di un percorso che animerà Cosenza nei prossimi mesi, coinvolgendo lettori, critici e addetti ai lavori in un vivace scambio culturale. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di lettura e cultura.

Chi è Diego De Silva

Scrittore, traduttore e sceneggiatore, Diego De Silva deve la sua fama alla serie dell’“avvocato d’insuccesso” Vincenzo Malinconico, protagonista di romanzi come “Non volare via” (2007) e “La misura del tempo” (2013), tradotti in oltre 20 Paesi.

Vincitore del Premio Campiello nel 2010 con “Io non ho paura” (adattato in film da Gabriele Salvatores), De Silva è apprezzato per la capacità di coniugare humour e profondità, indagando le contraddizioni dell’animo umano con uno stile immediato e coinvolgente. Oltre alla narrativa, ha collaborato con testate giornalistiche e radiofoniche, portando nella sua scrittura un’attenzione peculiare per le dinamiche sociali e relazionali.