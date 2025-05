Domenica 8 giugno 2025, nel suggestivo centro storico del Comune di Zagarise, si terrà il Secondo Festival dell’Arte della Calabria, promosso dall'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Domenico Gallelli. Per l'occasione, in questo delizioso centro montano della Presila Catanzarese, arriveranno oltre 140 artisti provenienti dalla Sicilia e da tutta la Calabria.

Questa nuova edizione, fortemente voluta dal Primo cittadino Domenico Gallelli, è dedicata al giornalista Peppino Impastato, morto perché scomodo ai progetti criminali della mafia siciliana; e a un magistrato nazionale antimafia, nato a Zagarise, il compianto Dott. Emilio Ledonne, che si è sempre distinto per i suoi alti valori sociali, civili, umani e per la sua ferma volontà di lotta contro il crimine.

Il Festival si articolerà in un solo giorno ricco di momenti importanti dedicati all’arte, alla socialità, alla musica, alla gastronomia, alla cultura. Gli artisti si incontreranno a Zagarise alle ore 10,00 per allestire, presso il centro storico, i propri lavori artistici. A questi si uniranno diversi creativi che nella Piazzetta San Nicola allestiranno diversi stand d’arte. Per le ore 12,00, presso il Parco degli ulivi, i convenuti parteciperanno ad un aperitivo offerto dal Dott. Vincenzo Falcone. In questo contesto, sarà ricordato Don Peppino Cognetti, nativo di Cropani, parroco di Zagarise dal 1932 al 1980 (morto 10 giugno 1980), attraverso una breve biografia curata dal Dott. Falcone stesso.

Questo uomo di fede ha lasciato un segno indelebile all’interno di questa piccola comunità, fortemente legata alla devozione di San Pancrazio e della Vergine Santa. Alle ore 16,30, in Piazza dell'Emigrante adornata dalle preziose sculture di Luigi Verrino, si terrà il convegno: 100 passi di legalità, 100 lavori artistici. (Omaggio al Procuratore Nazionale Aggiunto, Dott. Emilio Ledonne). Conduce il dibattito Arcangelo Pugliese, Direttore Artistico del. Festival. Intervengono: Domenico Gallelli sindaco di Zagarise, Vincenzo Bubbo scrittore, Massimo Martelli direttore Comunità ministeriale per minori di Catanzaro, Valeria Cavalletti dirigente Centro Giustizia Minorile della Calabria. Porteranno il loro saluto: Salvatore Tozzo Presidente Pro Loco Zagarise, Amedeo Mormile Presidente Amministrazione Provinciale Catanzaro, Filippo Mancuso Presidente Consiglio Regione Calabria,

S. E Castrese De Rosa Prefetto di Catanzaro.

Per i partecipanti al Festival, a cura dell’Associazione Asperitas di Zagarise, inoltre, per le ore 15,00, è in programma una visita guidata per conoscere le bellezze del posto. L’incontro di chi aderisce è programmato presso la torre normanna. Per le ore 18,30, in modo congiunto, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco, si sono prodigate ad allestire una ricca sagra con deliziose pietanze tipiche del posto. A seguire, una suggestiva performance guidata da Sara Grillo e dedicata all’accusata di stregoneria Cecilia Faragò.

Questa zagaritana, fortunosamente, durante il processo, venne assolta dal Tribunale di Napoli. La tarantella sarà guidata dalla performer maestra di balli etnici Teresa Paone. Il musicista Angelantonio Capicotto, con il proprio sax, si cimenterà in noti brani musicali. Tra l’altro si provvederà alla consegna degli attestati di partecipazione. In molti, al Festival, porteranno le loro testimonianze.

Alle ore 20,00 chiusura della mostra. Alle ore 21,30 il tutto si concluderà con l’esibizione di un gruppo musicale. Gli obiettivi dell'iniziativa e gli ulteriori dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa con il Presidente della Provincia di Catanzaro Mario Amedeo Mormile, il Sindaco di Zagarise Domenico Gallelli, Arcangelo Pugliese nella qualità di direttore artistico del festival; conduce il giornalista professionista Luigi Stanizzi. La conferenza stampa si terrà venerdì 23 maggio 2025, alle ore 11:00, al Museo MARCA di Catanzaro; sono invitati anche gli artisti.