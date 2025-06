Il programma prenderà il via il 21 giugno in 14 regioni e prevede incontri dedicati alla letteratura e alla poesia, concerti e cinema, lezioni di astronomia, picnic e aperitivi al tramonto

Sono quasi 400 le iniziative che dal 21 giugno a inizio settembre animeranno 30 Beni del Fai - Fondo per l'Ambiente Italiano in 14 regioni. È il ricco programma di “Sere Fai d'Estate” che prevede incontri dedicati alla letteratura e alla poesia, concerti e cinema sotto le stelle, lezioni di astronomia, picnic e aperitivi al tramonto.

Nei mesi estivi i Beni del Fai apriranno le loro porte fino a tarda sera e offriranno esperienze di visita uniche. Si potrà così passare del tempo a contatto con la natura, ascoltando i suoni del bosco o partecipando a esplorazioni guidate alla ricerca di animali notturni; fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto tra alberi centenari e cene a lume di candela; assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli notturni.

Il programma parte il 21 giugno: tra gli eventi, al Monastero di Torba a Gornate Olona, nella cui chiesa è stato da poco inaugurato il nuovo altare disegnato da Mario Botta, si svolgerà la “Festa del Solstizio d'Estate”, durante la quale sarà possibile visitare l'antico complesso patrimonio dell'Umanità e cenare nel cortile. Fino ai primi giorni di settembre si susseguiranno poi centinaia di iniziative, per tutte le età e tutti i gusti: dagli “Aperitivi letterari” in programma all'Orto sul Colle dell'Infinito a Recanati alle rigenerative sessioni di yoga e di immersione forestale proposte dalla Villa Gregoriana di Tivoli e dalla Riserva naturale I Giganti della Sila a Spezzano della Sila. E, ancora, musica ad Altivole con il concerto del Nerida Quartet e il Memoriale Brion, capolavoro di Carlo Scarpa; la “Notte bianca dei bambini” all'Abbazia di Cerrate a Lecce per riscoprire i giochi di una volta; gli “Aperitivi al tramonto” a Velarca di Tremezzina, la storica casa barca situata di fronte all'isola Comacina, e l'iniziativa “Creature notturne” che prevede passeggiate al crepuscolo per conoscere i piccoli mammiferi e i rapaci notturni che popolano il parco del Castello di Masino a Caravino e il Bosco di san Francesco ad Assisi.

Tornano anche quest'anno “Astronomi per una notte”, le osservazioni del cielo stellato guidate da esperti; la rassegna “Pellicole d'autore en plein air” con la proiezione nei giardini di Palazzo Moronia Bergamo di film che raccontano le sfide dell'uomo nei confronti della natura; i concerti “Ars Sonora” a Villa Panza di Varese e il viaggio enogastronomico “Fuori Cantina” nel Giardino della Kolymbethra, nella Valle dei Templi ad Agrigento.

Il calendario completo al sito: serefai.it