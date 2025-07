Ha preso il via questa mattina, in maniera ufficiale, “SerreinFestival”, la rassegna culturale promossa e organizzata dall’associazione Condivisioni, che anche per questa edizione propone un programma ampio e articolato. Oltre al programma di questa parte estiva che terminerà il prossimo 3 agosto, il festival verrà riproposto con nuovi eventi anche in autunno e in inverno

La conferenza stampa di apertura si è svolta nell’auditorium del Parco naturale regionale delle Serre. A introdurre i lavori è stato Bruno Censore, presidente dell’associazione promotrice, che ha voluto sottolineare fin da subito il valore culturale e turistico dell’iniziativa. Censore ha rivolto un sentito ringraziamento a quanti hanno creduto nel progetto e lo hanno sostenuto, contribuendo alla sua realizzazione concreta.

Nel corso dell’incontro è stato illustrato nel dettaglio il programma dell’edizione di quest’anno – la nona – dalla coordinatrice del festival, Maria Rosaria Franzè, che ha accompagnato i presenti lungo le principali tappe previste nei prossimi giorni, evidenziando come la rassegna continui ad ampliarsi in contenuti e prospettive.

Uno sguardo proiettato al futuro è giunto dal direttore artistico Armando Vitale, che ha condiviso alcune idee già in fase di elaborazione per l’edizione del prossimo anno, nella logica di un processo di crescita costante, che non si esaurisce nella singola edizione, ma tende a costruire nel tempo una rete culturale stabile e riconoscibile nel territorio.

A seguire è intervenuta Marta Ferrari, responsabile del progetto, che ha delineato con chiarezza la visione di fondo che orienta l’intero impianto del festival. Una visione che, nelle sue parole, non si limita all’organizzazione di eventi, ma mira a costruire un’azione culturale coerente, capace di produrre effetti durevoli anche oltre il tempo del festival stesso.

Non è mancato il contributo istituzionale da parte del Parco delle Serre. Il Commissario Straordinario, Alfonso Grillo, ha richiamato l’attenzione sul ruolo centrale che il Parco svolge all’interno di questo percorso, sottolineando l’importanza dell’integrazione tra valorizzazione ambientale e promozione turistica. In linea con questo intervento, anche il direttore del Parco, Francesco Pititto, ha ribadito come eventi di questo tipo rappresentino un’occasione preziosa per coniugare cultura, natura e presenza attiva sul territorio.

Il primo appuntamento in programma è previsto per domani alle ore 19:30, nella piazza principale di San Nicola da Crissa. In quella sede si terrà la presentazione del volume “Forte come il dolore: un caso di giustizia negata”, scritto da Doris Lo Moro. L’incontro sarà moderato da Maria Rosaria Franzè.