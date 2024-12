È Alessandra Amoroso il terzo nome ad essere rivelato sullo straordinario cast del Roccella Summer Festival 2025. Nelle scorse settimane erano infatti state già ufficializzate le date di Gianna Nannini (21 agosto) e di Ghali (13 agosto) che faranno tappa con i loro rispettivi tour al Teatro al Castello di Roccella Jonica.

È di queste ore la notizia del concerto di Alessandra Amoroso che sarà al Roccella Summer Festival il 18 agosto per una data imperdibile del suo Summer tour. Dopo aver conquistato i palasport italiani, Alessandra Amoroso tornerà live infatti da giugno 2025 nei luoghi più belli e suggestivi d’Italia, tra cui il Teatro al Castello del Roccella Summer Festival, con gran finale il 24 settembre in Piazza Plebiscito a Napoli. Mentre è disponibile in questi giorni in digitale “Rimani rimani rimani”, il nuovo brano che l’artista ha presentato a sorpresa live sul palco dell’ultimo tour nei palasport, nel corso delle date estive la cantante salentina porterà le grandi hit che hanno segnato la sua straordinaria carriera, tra cui il suo ultimo brano “Si mette male”, scritto da Tananai e attualmente in radio.

La cantante salentina non ha bisogno di troppe presentazioni: raggiunto il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell’ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, nel corso della sua carriera ha ricevuto 7 Wind Music Awards per le sue vendite, 2 MTV Awards e un Best Europe South Act, dove ha ottenuto anche una nomination come Best World Music Act. Ha inoltre ricevuto nomination ai World Music Awards, ai TRL Awards e ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards.

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica, possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.