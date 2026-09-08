Si è concluso con un bilancio più che positivo “Sangineto in… Armonie”, il cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale di Sangineto- assessorato al turismo - che nei mesi di luglio e agosto ha proposto un ricco programma di appuntamenti tra musica, cultura, spettacolo, sport, natura e iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.

Un percorso articolato che – si legge in una nota dei promotori - ha animato diversi luoghi di Sangineto, dal mare al centro storico, passando per il suggestivo Castello del Principe, con appuntamenti che hanno coinvolto residenti, visitatori e turisti.

Con la conclusione di “Sangineto in… Armonie”, però, la programmazione dell’Amministrazione comunale non si ferma. Anche nel mese di settembre sono infatti in programma numerosi nuovi appuntamenti con l’obiettivo di prolungare la stagione degli eventi, favorire la partecipazione e contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, mantenendo alta l’attenzione sul territorio anche oltre i mesi di maggiore affluenza.

Il bilancio e gli eventi per il mese di settembre

«“Sangineto in… Armonie” è stato un programma di spessore e qualità, che ha registrato una partecipazione importante e che ci ha permesso di proporre un’offerta ampia e articolata – afferma il sindaco Michele Guardia –. È stato un percorso che rappresenta un ulteriore passo nel lavoro che stiamo portando avanti per rafforzare l’attrattività di Sangineto.

La conclusione del cartellone non significa, dunque, la fine della programmazione. Abbiamo scelto di dedicare particolare attenzione anche al mese di settembre, perché riteniamo importante lavorare sulla destagionalizzazione e creare occasioni di interesse e partecipazione.

Settembre ci offre inoltre la possibilità di raccontare Sangineto attraverso aspetti che costituiscono una parte fondamentale della nostra identità: la natura, l’ambiente, l’enogastronomia e le tradizioni religiosi, elementi di straordinario valore del nostro patrimonio materiale e immateriale.

La parte finale del mese avrà infatti poi un significato particolare per la nostra comunità con le celebrazioni della Festa di San Michele, una ricorrenza profondamente sentita e attesa ogni anno da migliaia di sanginetesi.

Continuiamo quindi a lavorare con una prospettiva che guarda oltre la sola stagione estiva, per fare di Sangineto un territorio vivo, attrattivo e riconoscibile durante tutto l’anno, capace di offrire nuove occasioni di incontro, partecipazione e conoscenza».

Filmare festival

Inoltre, il settembre sanginetese si arricchisce di un appuntamento di particolare rilievo: la serata finale artistica del Filmare Festival di fine mese che vedrà la presenza di importanti ospiti di livello nazionale del mondo dello spettacolo e della cultura.

«Con “Sangineto in… Armonie” abbiamo realizzato un programma vario e articolato, cercando di mettere insieme proposte artistiche e culturali differenti e di utilizzare i luoghi più rappresentativi del nostro territorio – dichiara l’assessore al turismo Mariarosa Midaglia – La scelta è stata quella di non concentrare gli appuntamenti in un’unica area, ma di coinvolgere diversi spazi: dal lungomare al centro storico, dal Castello del Principe agli ambienti naturali, fino al progetto “La Cascata che Incanta”, realizzato con il sostegno della Regione Calabria.

Abbiamo alternato musica, cultura, spettacolo, sport e momenti di socialità, cercando di costruire occasioni diverse e di valorizzare, attraverso ciascun appuntamento, le peculiarità dei luoghi nei quali le iniziative sono state realizzate.

Siamo molto soddisfatti degli obiettivi raggiunti e, soprattutto, della partecipazione che ha accompagnato gli eventi. Un risultato reso possibile anche dalla proficua collaborazione con associazioni, operatori, artisti e soggetti che contribuiscono alla vita culturale e sociale di Sangineto.

Il lavoro prosegue ora con gli appuntamenti di settembre, che rappresenteranno una nuova occasione per proporre iniziative rivolte alla comunità e ai visitatori e per continuare a far conoscere, attraverso esperienze diverse, le tante peculiarità di Sangineto».

Il prossimo appuntamento

Prossimo evento è previsto per sabato 12 settembre con il terzo appuntamento del progetto “La Cascata che Incanta – Sangineto e la Cascata del Vuglio: Natura, Sostenibilità e Turismo oltre l'estate", promosso dal Comune di Sangineto – Assessorato al Turismo - e cofinanziato dalla Regione Calabria nell'ambito dell'Avviso pubblico "La Calabria che Incanta", finanziato con risorse PAC 2014-2020 – Azione 6.8.3, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio turistico regionale.”

Orario di ritrovo alle 9:30 presso Sangineto borgo – nei pressi del sentiero per la Cascata – da dove inizierà l’escursione che prevede atmosfere narrative lungo il percorso per scoprire il vero fascino della Cascata.