Manca esattamente una settimana all’attesa serata che celebrerà la 21esima edizione delle “Notti dello Statere”, manifestazione di cultura cinematografica nata da un’idea del direttore artistico Luca Iacobini.

L’appuntamento si svolgerà sabato 5 luglio alle ore 21,30 (con ingresso

gratuito) nell’area spettacoli dei Laghi di Sibari. Come sempre, cresce la curiosità di conoscere i nomi dei protagonisti del mondo del cinema, della televisione e del teatro che riceveranno un riconoscimento per i loro meriti artistici, un premio fra l’altro molto ricercato e simbolico che rappresenta proprio lo statere d’argento, moneta greca che circolava a Sibari in epoca antica.

A condurre la serata saranno la giornalista Iole Perito ed il conduttore

radiofonico Bruno Gaipa. Immancabile, anche quest’anno, Miriam Candurro, amica affezionata della manifestazione di cui è madrina ufficiale, che introdurrà i red carpet degli ospiti insieme ai colleghi attori fra l’altro, come lei, già premiati con lo statere d’argento nelle passate edizioni: Emanuel Caserio, Daniela Ioia e Chiara Russo.

Si entrerà poi dunque nel vivo dello spettacolo con la passerella dei

premiati che, come di consueto, si racconteranno sul palco attraverso una

breve intervista incentrata sul racconto della loro vita professionale.

A ricevere lo Statere d’argento edizione 2025 saranno: Antimo Casertano

(attore, drammaturgo e regista conosciuto dal grande pubblico per il ruolo

del postino Pino in “Un posto al sole”), Grace Ambrose (“Amen”, “Compromessi sposi”, “Il primo Natale” di Ficarra e Picone”, “Il Paradiso

delle signore”), Federica Franzellitti (serie Raiplay “Crush: la storia di

Matilde”, serie internazionale Netflix “Di4ri” e “Di4ri 2”), Giovanni Ludeno (“Gomorra”, “Le indagini di Lolita Lobosco”, “Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso”), il giovane calabrese Giuseppe Pallone (“Che Dio ci aiuti”).

“Prosegue il nostro impegno nella promozione dell’arte cinematografica

che cammina di pari passo con la promozione del nostro bellissimo territorio – dichiara Luca Iacobini – Le ‘Notti dello Statere’ è un evento molto atteso, ormai una tradizione della nostra estate sibarita. Un lavoro lungo un anno che si concretizza con la soddisfazione di accogliere sulla costa ionica le maestranze del cinema che, puntualmente, si innamorano della bellezza del luogo e dell’ospitalità dei calabresi”.

Il premio nazionale di cinematografia “Le Notti dello Statere”, senza scopo di lucro, ha il patrocinio del Comune di Cassano all’Ionio ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari e con la Pro loco Sibari Magna Grecia.

Giova ricordare che “Le Notti dello Statere” parla di inclusione, legalità, partecipazione e promozione del territorio. Nell’ambito del progetto complessivo, rientra il progetto didattico rivolto ai ragazzi delle scuole che hanno così la possibilità di confrontarsi con chi fa il mestiere del cinema.