Tre giorni di iniziative a Siderno per la Giornata Internazionale della Donna. Installazioni artistiche, proiezioni cinematografiche e laboratori creativi animeranno la città, coinvolgendo associazioni locali e cittadini in un programma ricco e variegato.

Un fitto calendario di iniziative ed eventi è in programma a Siderno per celebrare la Giornata Internazionale della Donna. Denominato "Siderno, Città in rosa", il programma è stato ideato dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni e coordinato dall'assessore alla Cultura Francesca Lopresti insieme ad associazioni locali come Anpi, Blu Sbarre, Agesci, Generazione Nuova, Locride Educante, Amici del Libro e della Biblioteca, Girasoli della Locride, Pro Loco, Fidapa e lo Sportello Legale Antiviolenza.

Le attività avranno inizio il 7 marzo con l'installazione permanente di opere a forma di cuore realizzate da artisti locali per sensibilizzare sull'eliminazione della violenza contro le donne. Le tappe previste includono contrada Donisi piazza Berlinguer, piazza Mirto, il piazzale del Polo Tecnico Professionale "Marconi-Ipsia Art-Zanotti" di viale Sasso Marconi e piazza Portosalvo. In serata, presso la sala "Luigi Vento" della biblioteca comunale, verrà proiettato il film "Suffraggette" dagli Amici del Libro e della Biblioteca.

Il giorno successivo, sabato 8 marzo, le attività si sposteranno nel rione Sbarre, in piazza Marco Polo, con la partecipazione di Anpi, Blu Sbarre, Girasoli della Locride, Agesci, Locride Educante e Generazione Nuova. Saranno organizzati laboratori creativi per i più piccoli, esposizioni di manifesti tematici e momenti di riflessione sulla giornata, tra cui letture di poesie straniere e monologhi. La giornata si concluderà con momenti conviviali come picnic e karaoke.

Durante il fine settimana, Fidapa e Pro Loco allestiranno una mostra di scultura, pittura e fotografia presso la biblioteca comunale, con la partecipazione degli studenti dell'indirizzo "moda" del Polo Tecnico Professionale "Marconi-Ispia-Zanotti". La domenica sarà caratterizzata dall'esposizione delle creazioni degli artigiani locali, letture di poesie, performance musicali e l'apertura dello Sportello Legale Antiviolenza dalle 17 alle 21.