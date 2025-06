Segnatevi la data: il 12 luglio 2025 l'incantevole borgo di Civita, annoverato tra i "Borghi più Belli d'Italia" e gemma del Parco Nazionale del Pollino, si prepara a diventare la capitale del vino d'eccellenza con un evento imperdibile: "Borghi di Gusto - Slow Wine Civita 2025". La manifestazione promette di trasformare le vie del centro storico in un percorso sensoriale unico, dove sapori autentici e calici pregiati si fonderanno in un'esperienza indimenticabile.

L'appuntamento di Civita si configura come un'anteprima esclusiva che darà il via al Vinitaly di Sibari, confermando il ruolo della regione come polo attrattivo per gli appassionati e gli operatori del settore enologico. Sarà un'occasione straordinaria per esplorare le eccellenze vinicole locali e nazionali in una cornice suggestiva, dove la storia e la bellezza del borgo faranno da sfondo a degustazioni guidate e incontri con i produttori.

Ma "Borghi di Gusto" non sarà solo un omaggio al vino. Per gli animi romantici, la serata del 12 luglio coinciderà con la celebrazione della Notte Romantica. Un'atmosfera magica avvolgerà Civita, invitando a brindisi sotto le stelle per celebrare l'amore e le tradizioni. Tra vicoli illuminati e piazze animate, i visitatori potranno vivere momenti indimenticabili, in un connubio perfetto tra gusto, affetto e il fascino senza tempo del borgo arbëreshë.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per immergersi nella cultura del vino di qualità, scoprendo i tesori enogastronomici del territorio calabrese e lasciandosi incantare dalla bellezza di uno dei borghi più suggestivi d'Italia.