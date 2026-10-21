Al Complesso Monumentale del San Giovanni tre giorni dedicati alla formazione, allo sviluppo dei progetti cinematografici e al dialogo tra autori e industria audiovisiva. Tra gli ospiti Carlo Sironi, Aurora Ruffino, Cristiano Caccamo e Matteo Paolillo

Il cinema come occasione di formazione, incontro e crescita professionale, ma anche come strumento per valorizzare il territorio e i talenti del Sud del Mediterraneo. Smeet – Meeting del cinema nel Sud Mediterraneo entra nel vivo con il programma delle giornate previste dal 23 al 25 ottobre al Complesso Monumentale del San Giovanni, a Catanzaro, tra masterclass aperte al pubblico, proiezioni, talk e momenti di confronto con attori e professionisti del settore.

Finanziato nell'ambito della Strategia Urbana Integrata di Catanzaro- PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027 Obiettivo Strategico 5 - Obiettivo Specifico RSO 5.1. e affidato per l’organizzazione alla società Indaco, il progetto si avvale della collaborazione del regista Alessandro Grande nel ruolo di curatore della sezione Formazione e Industry e dell’attore e regista Mauro Lamanna come programmer della sezione Film sul Mediterraneo. L’obiettivo è creare un ponte tra giovani autori e industria audiovisiva, offrendo strumenti concreti per sviluppare idee cinematografiche e presentarle al mercato.

Accanto alla sezione professionale e formativa, Smeet propone appuntamenti rivolti alla cittadinanza, con il cinema protagonista anche nelle serate aperte al pubblico.

Mentre i dodici autori selezionati saranno impegnati in un percorso di sviluppo dei propri progetti con il supporto di tre mentor – Teresa Pasquini, script editor e project manager già in Rai Cinema, Marco Compiani, script consultant legato a Torino Film Lab e The Apartment, e Mirco Da Lio, editor di Pepito Produzioni, già produttore delegato Rai Fiction – la giornata di sabato 24 ottobre sarà dedicata alla formazione, con tre masterclass gratuite e aperte a tutti, sempre presso il Complesso Monumentale del San Giovanni.

Dalle ore 10 alle ore 13, il regista e sceneggiatore Carlo Sironi, vincitore degli European Film Awards con Sole e ospite della Berlinale, condurrà la masterclass di sceneggiatura “Scrivere il film: dall’idea alla sceneggiatura”, dedicata agli elementi fondamentali della costruzione di una storia: protagonista, conflitto, struttura e tema.

Dalle ore 15 alle ore 16, spazio a “Cinema e territorio”, a cura della Calabria Film Commission, con il direttore Giampaolo Calabrese e il presidente Anton Giulio Grande. Un’occasione per approfondire il ruolo del cinema nella valorizzazione dei luoghi e le opportunità offerte dal legame tra produzioni audiovisive e identità territoriale.

A concludere la giornata formativa, dalle ore 16 alle ore 18, sarà nuovamente Carlo Sironi che terrà la masterclass di regia “Il territorio come personaggio, dedicata alle possibilità narrative e produttive che possono nascere da uno spazio e dal suo rapporto con i personaggi.

Ogni serata sarà impreziosita da Smeet Nights, la rassegna che prevede proiezioni e incontri con gli ospiti. Ad aprire il programma, venerdì 23 ottobre, alle ore 19.30, sarà Io non ho paura di Gabriele Salvatores, preceduto dal talk con l’attrice Aurora Ruffino. Sabato 24 ottobre, invece, sarà proiettato Malèna di Giuseppe Tornatore accompagnato dall’incontro l’attore Cristiano Caccamo.

Domenica 25 ottobre, a suggellare la rassegna sarà Il postino di Michael Radford, con Massimo Troisi protagonista e sceneggiatore, e l’incontro con Matteo Paolillo, tra i protagonisti della serie televisiva Mare Fuori.

Durante la mattinata di domenica, inoltre, si terrà il momento centrale del percorso professionale: il Pitch Day. I dodici autori selezionati, tre dei quali calabresi, presenteranno i propri progetti di lungometraggio attraverso pitch di dieci minuti davanti a quindici realtà produttive e professionisti dell’audiovisivo. Tra le società annunciate figurano Cinema 11, Pepito Produzioni, Andromeda e Tramp Limited. Un’occasione per mettere alla prova il lavoro sviluppato durante le giornate precedenti, confrontarsi direttamente con il mercato e creare nuove opportunità di networking.

Con questo programma articolato Smeet si conferma un progetto capace di tenere insieme formazione, industria e partecipazione culturale, rafforzando il ruolo del Complesso Monumentale del San Giovanni come spazio di incontro tra le arti.