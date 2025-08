VIDEO | Le celebrazioni si terranno dal 5 al 10 agosto e culmineranno con la suggestiva processione sul mare. Don Gianpaolo Roma: «Sarà la mia prima volta a Soverato per questa festa così bella e guidata dal messaggio del Giubileo: “La speranza non delude”»

Cresce l'attesa a Soverato per il tradizionale appuntamento con la festa di Maria SS di Porto Salvo, più comunemente la festa della Madonna a mare. Un momento di forte devozione che affonda le sue origini nel lontano 1904, quando l'amatore Rocco Caminiti fece un voto alla cd Madonna dei pescatori riuscendo a mettersi in salvo dal mare in tempesta insieme a parte del suo equipaggio.

Per questo decise di costruire la chiesetta dei pescatori, fulcro dei festeggiamenti che ogni anno richiamano nella città ionica migliaia di fedeli. Ed è da qui che il comitato festa insieme al parroco don Alfonso Napolitano ha anticipato con gioia il programma delle celebrazioni che inizieranno martedì 5 agosto per concludersi domenica 10 con la suggestiva processione a mare.

«La festa religiosa segue lo schema degli altri anni con le varie celebrazioni eucaristiche, con il triduo e la festa finale della domenica quando avremo coi noi l'ispettore dell’Ispettoria Meridionale Salesiana, don Gianpaolo Roma, che vivrà con noi per la prima volta questa festa così bella - ha spiegato il salesiano -. Abbiamo lavorato tanto durante tutto l'anno perchè questo evento rendesse veramente il senso di quella che è una festa religiosa, soprattutto in questo periodo in cui stiamo vivendo il Giubileo che ha un messaggio molto bello: "La speranza non delude". E noi come tematica della nostra festa abbiamo scelto proprio di seguire questo messaggio: "Con Maria, pellegrini della speranza"».



Un messaggio di fede che da quest'anno verrà veicolato anche attraverso il sito madonnamare.it: «adesso abbiamo uno sportello comunicativo ufficiale che in generale è un mezzo per raccogliere anche l'affetto delle persone, di chi viene da fuori ma non può essere qui per la festa e vuole comunque partecipare - ha spiegato Filippo Caminiti, del comitato festa -. Ci sono diverse sezioni dedicate alla storia della festa, allo statuto, una sezione dedicata a foto e video, alla lotteria e così via. Al sito naturalmente sono collegati una pagina facebook e un canale youtube».