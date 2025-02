Massimo Ghini, Paola Tiziana Cruciani e Sergio Assisi tra i protagonisti degli eventi in programma nella nostra regione per un fine settimana all’insegna delle emozioni e del divertimento

Weekend ricco di appuntamenti in Calabria. Tra teatro, musica e danza la nostra regione si prepara a vivere un fine settimana all'insegna delle emozioni e del divertimento. Dalla provincia di Cosenza a quella di Reggio, c'è solo l'imbarazzo della scelta per trascorrere una serata diversa dal solito. Ecco alcuni degli appuntamenti più interessanti previsti per i prossimi giorni.

"Sorelle" di Max Mazzotta a Rende

Un viaggio tra ironia e malinconia è quello proposto dall'opera intensa e coinvolgente "Sorelle", diretta dal regista cosentino Max Mazzotta. Nella riscrittura contemporanea di un Cechov sempre attuale, tre sorelle si confrontano con un mondo perduto. Appuntamento da non perdere venerdì 7 febbraio alle 21 al Palacultura di Rende. Lo spettacolo, prodotto da Libero Teatro, conta sulla partecipazione di Camilla Sorrentino, Claudia Rizzuti e Noemi Guido.

Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani a Catanzaro e Lamezia Terme

Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani saranno in scena a Catanzaro e a Lamezia Terme con lo spettacolo "Il vedovo", tratto dal celebre film di Dino Risi. Un capolavoro del cinema italiano, con protagonisti Alberto Sordi e Franca Valeri, riadattato e pronto a calcare il palcoscenico. Lo spettacolo, promosso da Ama Calabria, sarà portato in scena venerdì 7 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Catanzaro e sabato 8 alle 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme.

"Calabria Orchestra" a Cosenza

Un viaggio tra suoni e tradizione con un intenso ed emozionante concerto in programma nella città bruzia. Ad esibirsi, venerdì 7 febbraio alle 20.30, sarà la "Calabria Orchestra", diretta dal maestro Checco Pallone, che per la prima volta calcherà il palcoscenico del Teatro Rendano di Cosenza.

Duo Taddei - D’Onofrio a Palmi

Sarà il Teatro Manfroce di Palmi ad ospitare sabato 8 febbraio alle 21.15 il duo musicale composto da Jacopo Taddei, al sassofono, e Antonello D'Onofrio, al pianoforte. Un concerto pensato per omaggiare alcuni dei più grandi compositori del 1900.

Tra musica e danza a Cosenza

Il duo musicale composto da Lorenzo Parisi e Giuseppe Maiorca si accinge a dar vita ad un concerto unico con l'intento di esplorare le infinite sfumature del tempo, elemento centrale dello spettacolo. Una performance musicale che, per l'occasione, sarà impreziosita dalla magia della danza grazie alla collaborazione con la Compagnia Create Danza, diretta da Filippo Stabile. Appuntamento al Teatro Rendano di Cosenza sabato 8 febbraio alle 19.

"Una donna sola" al Teatro Primo di Villa San Giovanni

Prosegue la stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Primo di Villa San Giovanni con un ricco e coinvolgente calendario di spettacoli. Sabato 8 febbraio alle 21 e domenica 9 alle 18.15 sarà in scena "Una donna sola" di Franca Rame con Francesca Epifani e la regia di Simona Epifani.

Sergio Assisi e Giuseppe Cantore a Cassano All'Ionio

Saranno in scena anche in Calabria con lo spettacolo "Mi dimetto da uomo" gli attori Sergio Assisi e Giuseppe Cantore. L'appuntamento, in programma sabato 8 febbraio alle 21, si inserisce nel cartellone della stagione teatrale 2025 e si terrà presso il Teatro comunale di Cassano all'Ionio.

Candlelight - omaggio ad Ennio Morricone a Reggio Calabria

La magia delle colonne sonore più amate di sempre composte dal maestro Ennio Morricone e di altre celebri melodie cinematografiche è pronta ad abbracciare e coinvolgere il pubblico del Teatro Odeon di Reggio Calabria. Un'esperienza multi-sensoriale resa ancor più emozionante dalla luce calda ed avvolgente di candele accese per creare una suggestiva atmosfera. Appuntamento fissato per domenica 9 febbraio alle 19.30.