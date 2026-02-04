Un successo annunciato per “Forza Venite Gente”, il musical che racconta la storia senza tempo di San Francesco d’Assisi: dopo il tutto esaurito registrato per lo spettacolo di domenica 8 febbraio, alle ore 17.30, al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, “L’Altro Teatro” aggiunge una replica straordinaria alle ore 20.30.

Un risultato che conferma l’affetto del pubblico calabrese per uno dei musical più amati di sempre, capace di attraversare intere generazioni in un viaggio che è, al tempo stesso, mistico e spirituale, ma anche di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia. A distanza di 45 anni dal debutto, il musical continua a toccare il cuore di milioni di spettatori. Dal 2021, “Forza Venite Gente” rivive con una nuova produzione firmata Soni: un rinnovamento in termini scenici e narrativi, coerenti con le atmosfere dei musical europei moderni, ma in continuità con la maestosità di una figura, quella del Poverello di Assisi, che nel mondo è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica, con il suo messaggio semplice e potente.

Le date calabresi sono organizzate da Gianluigi Fabiano e cofinanziate con risorse PAC 2014-2020, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura. Il musical, inoltre, sabato 7 febbraio, alle ore 20.30, aprirà ufficialmente la Rassegna “L’Altro Teatro – On Stage Metropol” al Cinema Teatro Metropol di Corigliano Rossano.

La regia è firmata da Ariele Vincenti, le musiche sono di Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli e Giancarlo De Matteis. In scena un cast di 20 interpreti, tra cantanti, attori e ballerini: Michelangelo Nari interpreta Frate Francesco, affiancato da Mauro Mandolini nel ruolo di Pietro di Bernardone; Giulia Cecchini è Santa Chiara, Giulia Gallone la Cenciosa, Alessandro Lo Piccolo il Lupo e Francesco Boschiazzo il Diavolo.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito Ticketone e presso la biglietteria Inprimafila a Cosenza; per la tappa di Corigliano Rossano i biglietti sono in vendita anche presso il Cinema Teatro Metropol.