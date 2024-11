Una grande festa dedicata alla promozione della lettura. Taurianova, "Capitale Italiana del libro 2024", si prepara ad ospitare l'iniziativa "Taurianova Legge - La Fiera".

Dal 25 al 28 luglio, negli spazi verdi di Villa Fava - riferisce una nota - sono in programma quattro giornate di eventi tra letteratura, musica, teatro, tradizione e una fiera espositiva che ospiterà gli stand di case editrici, librerie e associazioni. Gli appuntamenti in programma sono 26, tutti legati dal 'fil rouge' della letteratura, tra spettacoli, presentazioni letterarie, incontri, attività per bambini, momenti dedicati alla tradizione e un cartellone interamente pensato per i più piccoli in linea con l'obiettivo della Capitale del Libro 2024, e cioè contribuire alla promozione della lettura tra i giovanissimi. Un evento organizzato dalla 'Capitale del Libro' che intende rappresentare la posa di un primo mattone da ripetere negli anni per creare un appuntamento fisso di incontro tra case editrici, librerie, istituti di ricerca, associazioni culturali e professionisti del settore.

All'iniziativa hanno già aderito numerose realtà provenienti anche da fuori regione, che saranno presenti tra gli espositori che animeranno le quattro giornate. Protagonisti e testimonial di questa nuova avventura di Taurianova saranno infatti scrittori, studiosi e artisti del panorama culturale italiano, con uno sguardo particolare rivolto agli autori calabresi contemporanei, agli emergenti e ai piccoli editori, per offrire loro la possibilità di presentare il proprio lavoro ad un vasto pubblico.

Ricca, inoltre - é detto ancora nel comunicato - la programmazione dedicata ai più piccoli: per ogni giornata è stato pensato un cartellone ad hoc con attività ludiche, laboratori e spettacoli teatrali rivolti a diverse fasce d'età, per promuovere attraverso il gioco l'importanza della lettura e sensibilizzare su tematiche importanti e contemporanee quali l'inclusività e la sostenibilità ambientale. Un progetto che punta molto sul coinvolgimento dei più piccoli attraverso iniziative come 'Nati per la Cultura' e 'Nati per Leggere', in un territorio spesso privo di attrattive per i più giovani ed in cui è ancora troppo diffusa la povertà educativa.

Attraverso gli eventi programmati nel corso dell'anno Taurianova intende contribuire a colmare questo vuoto, offrendo ai giovanissimi nuove opportunità di apprendimento, promuovendo la lettura come strumento di crescita personale e collettiva e creando al tempo stesso una rete di sostegno tra scuole, famiglie e istituzioni culturali che possa rafforzare il tessuto sociale del territorio. Nel corso della Fiera, inoltre, Taurianova si unirà alle celebrazioni per i 100 anni dalla morte di Eleonora Duse, considerata una delle più grandi attrici di tutti i tempi. In programma infatti un convegno dal titolo 'Quando la cenere diventò fuoco. Duse e Deledda sul set'. Introdurrà i lavori Pierfranco Bruni, presidente della Commissione per la nomina della Capitale del Libro 2024. Seguiranno gli interventi di Marilena Cavallo, docente, ricercatrice letteraria e studiosa del '900 italiano ed europeo; Maria Pia Pagani, ricercatrice dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" e membro del comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Eleonora Duse; Giordano Bruno Guerri, presidente del Comitato Duse, in videocollegamento dal Vittoriale degli Italiani. Modererà il giornalista Piero Muscari.

Gli appuntamenti dedicati alle presentazioni letterarie vedranno poi susseguirsi diversi nomi del panorama culturale italiano, come Alessandro Giuli, giornalista e presidente della Fondazione Maxxi di Roma; Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero e opinionista di Rete4, e Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera. Personalità dalle ideologie diverse che offriranno al pubblico l'importante occasione di confrontarsi con sguardi anche opposti su tematiche di grande attualità. Tra gli ospiti che presenteranno i propri libri ci sarà Federico Palmaroli, noto al pubblico dei social per essere l'autore delle seguitissime pagine 'Le più belle frasi di Osho'. Calabria ancora protagonista con le presentazioni dei libri di Domenico Dara e Olimpio Talarico, che attraverso il racconto di piccoli borghi calabresi restituiscono scenari inediti sulla regione grazie al potere della narrazione. Ci saranno anche momenti dedicati all'intrattenimento, come gli spettacoli che vedranno in scena Luca Ward e l'attore e regista Alessandro Preziosi, che omaggerà Franco Zeffirelli.