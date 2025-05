La comicità dirompente di Herbert Ballerina sbarca a Borgia. Lo spettacolo “Come una catapulta” è atteso al Cinema Fusto alle ore 20.30 di domenica 11 maggio. L’evento, che vede protagonista il comico molisano, chiude la rassegna “Percorsi tra teatro, musica e parole”, promossa con successo dall’assessorato alle Politiche culturali del Comune di Borgia nell’ambito di Arte in movimento, in collaborazione con “L’Altro Teatro”, Palazzo Mazza 1847, VisitBorgia.it, e finanziata con fondi Fsc.

Uno spettacolo esilarante, fuori dagli schemi, in cui Herbert Ballerina – alias Luigi Luciano – dà libero sfogo al suo inconfondibile stile ironico e surreale. In scena, tra scatoloni disseminati ovunque e un busto di Fred Bongusto che veglia imperturbabile, l’attore accompagna il pubblico in un viaggio tragicomico dentro la quotidianità, fatta di personaggi improbabili e riflessioni geniali mascherate da nonsense.

Dal Molise (che esiste davvero!) ai tatuaggi di coppia, dagli architetti satanici ai medici allucina(n)ti, fino a Robocop in analisi: tutto diventa occasione per ridere, pensare, e forse riconoscersi, nelle assurdità più vere della nostra epoca. Non mancano citazioni e frecciate su icone della cultura pop – Michael Jordan, Elon Musk, Will Smith, Pablo Picasso – rilette con lo sguardo disincantato e brillante che ha reso Herbert una delle voci più originali della comicità contemporanea.

Un appuntamento imperdibile, che conclude con leggerezza e intelligenza un percorso culturale ricco di contenuti e partecipazione. Da Sabina Guzzanti, a Giorgio Colangeli, da Vladimir Luxuria ai cantautori Baccini e Venuti, la rassegna Percorsi 2024-2025 ha accompagnato il pubblico in un viaggio culturale e artistico che ha esplorato i grandi temi del nostro tempo con spettacoli intelligenti, vari, profondi che hanno non solo intrattenuto ma anche arricchito. L’irriverenza di Herbert Ballerina è la conclusione di un percorso che si è snodato nei mesi scorsi valorizzando luoghi come palazzo Mazza e il cinema Fusto che rappresentano realtà centrali del territorio borgese.

«Con lo spettacolo di domenica - ha dichiarato l’assessora alle Politiche culturali Virginia Amato - chiudiamo una rassegna alla quale abbiamo lavorato con grande impegno. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita degli eventi e in particolare “L’Altro Teatro” per la sinergia che si è creata con il nostro assessorato. Ancora una volta, Borgia si è confermato centro di riferimento per la cultura, con spettatori venuti da tutta la Calabria» Di binomio vincente fra cultura e valorizzazione del territorio ha parlato la sindaca Elisabeth Sacco. «Sono soddisfatta del lavoro dell’assessora Amato e dello staff - ha dichiarato – ogni spettacolo proposto è stato pensato e valutato nelle sue ricadute culturali sul nostro territorio e sulla cittadinanza. Il nostro lavoro non si ferma qui e già stiamo chiudendo il calendario per l’imminente stagione estiva».