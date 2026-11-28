Il successo di «Via Crudex - Cantico della minaccia», che ha inaugurato con il tutto esaurito la tredicesima stagione di Teatro Primo a Villa San Giovanni, ha restituito la misura di quanto spazio possa trovare la drammaturgia contemporanea anche lontano dai grandi circuiti teatrali. La scrittura feroce di Rosario Palazzolo e l’intensa prova interpretativa di Stefano Cutrupi e Silvana Luppino hanno aperto una stagione che torna domani, domenica 29 novembre, alle 18.15, con «Tracollàti», testo di Domenico Loddo per la regia di Christian Maria Parisi.

Questa volta a calcare il palcoscenico saranno gli allievi del corso attori di Teatro Primo, espressione di un’attività formativa che rappresenta uno dei pilastri del progetto culturale portato avanti da Luppino e Parisi. Negli anni, il teatro villese è diventato una vera e propria fucina di talenti, un luogo nel quale lo studio della recitazione, della dizione, della voce e dell’espressività accompagna la crescita artistica degli allievi. Un lavoro prezioso per un territorio che ha bisogno di spazi nei quali coltivare sensibilità e competenze, offrendo a chi vuole avvicinarsi al mestiere dell’attore gli strumenti per affrontare la scena e misurarsi con la complessità della scrittura teatrale.

Ed è proprio una materia complessa quella proposta da Loddo, che muove da un omicidio del quale sono accusati tutti i protagonisti per indagare la frammentazione dell’identità e il peso dei traumi. «Il mio nome è Legione, perché siamo molti»: nella citazione evangelica risiede una delle chiavi di lettura di un’opera che affronta, attraverso il simbolismo, l’ironia e il cinismo, il tracollo spirituale dell’individuo in una società sempre più dominata dalla dimensione materiale.

A dare corpo alla drammaturgia saranno Ezio Marrari, Davide Isgrò, Luisa Romeo, Daniela D’Agostino, Francesca Russo, Giovanni Mazza, Michele Fedele, Valeria Minardi, Giuliana Mangiola, Maurizio Praticò, Emiliano Rago, Domenico Canale, Giovanni Alati, Mara Ferraro e Gabriele Giliberto. Quindici interpreti chiamati a confrontarsi con le inquietudini dell’animo umano, in una prova corale che porta sul palcoscenico il frutto del lavoro svolto in sala durante il percorso di formazione.