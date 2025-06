È dedicato al genio di Leonardo da Vinci lo spettacolo teatrale di fine anno organizzato dall’omonimo Liceo guidato dalla professoressa Antonella Borrello. Con “The dreamers” si andrà in scena giovedì 5 giugno al teatro comunale “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, con ingresso a invito.



Quest’anno, in occasione del Centenario della fondazione dell’istituto, il Laboratorio teatrale, diretto dai professori Carmelo Cutrupi e Mila Lucisano, ha scelto di omaggiare proprio la storia e la vita del genio toscano e di esaltarne la creatività e le scoperte sul piano del progresso scientifico. «È così che da Ovidio e Icaro, da quelle ali che si sciolgono nel desiderio di arrivare al sole, ha inizio un volo negli anni e nella storia, che ci condurrà fino ai giorni nostri» spiegano a due voci Cutrupi e Lucisano.



La realizzazione dello spettacolo ha impegnato gli studenti per tutto l’intero anno scolastico e si è avvalsa della collaborazione del laboratorio musicale del liceo diretto dalla professoressa Lisa Fiore, con il contributo della professoressa Elda Chirico. Per le scenografie gli allievi della scuola sono stati coadiuvati dai docenti del dipartimento di disegno e storia dell’arte: Salvatore Annaloro, Francesco Ferrari, Tita Bevacqua, Maria Modaffari e Isabella Romeo.



«È una straordinaria emozione poter celebrare il Centenario del liceo in un luogo così rappresentativo quale il teatro comunale- afferma la dirigente. Lo spettacolo chiude il lungo percorso avviato a novembre che ha visto protagonisti i giovani e i docenti in una progettualità ricca e articolata che ha puntato ad accrescere il bagaglio formativo e culturale dei nostri giovani e di tutta la comunità scolastica».



L’intera manifestazione è stata realizzata con il contributo dei fondi PNRR e grazie alle sinergie intraprese con la Città Metropolitana di Reggio Calabria.