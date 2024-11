La ricorrenza, in linea con diverse località settentrionali e del nord Europa, è molto sentita nel centro del Reggino. In programma appuntamenti civili e religiosi

Oggi è il giorno di Santa Lucia, ricorrenza cristiana molto sentita, che ricorda Lucia di Siracusa, vergine martire dell'inizio del IV secolo sotto la persecuzione di Diocleziano. Secondo la leggenda portò cibo e aiuti ai cristiani nascosti nelle catacombe romane, portando sul capo una corona a lume di candela in modo da illuminare il suo cammino e lasciare le sue mani libere per portare quanto più cibo possibile.

La storia di Santa Lucia

Orfana di padre, fu promessa in sposa a un pagano, ma lei aveva fatto un segreto voto di verginità a Cristo. La madre, Eutychia, da anni ammalata di emorragie, si recò con la figlia al sepolcro di Sant'Agata, martire a Catania. La donna guarì dopo che a Lucia apparve la Santa. Raccontò quindi alla madre la sua decisione di conservare la verginità e di elargire i suoi beni ai poveri. A quel punto, il pretendente pagano della giovane, decise di denunciarla come cristiana. Finì sotto processo ma non rinnegò il suo credo e quindi fu condannata a morte. Tentarono di arderla viva, ma le fiamme non la sfiorarono. Così, venne decapitata, a soli 21 anni.

In molte località del nord Italia e del nord Europa la festa odierna - detta anche la festa della luce, perché Lucia deriva dal latino “Lux” che significa appunto luce - equivale al Natale.

Secondo la tradizione, la sera del 12 dicembre, i bambini lasciano sul terrazzo fieno, acqua e cibo per la Santa e il suo asinello, insieme a delle scarpe presso le quali, se si saranno comportati bene, riceveranno dei regali. La Santa, protettrice dei ciechi e della vista, in molti paesi viene omaggiata anche con l'accensione di candele e falò a simboleggiare la luce che sconfigge il buio.

La festa a Taurianova

Pure a Taurianova (Reggio Calabria) si commemora in modo importante questo Santo giorno. Torna, difatti, per il terzo anno la Fiera di Santa Lucia, che unisce devozione, tradizione e socialità, all'interno del ricco programma delle feste natalizie del Comune. Sarà un’intera giornata in cui il quartiere dell’antica Iatrinoli rivivrà l’intreccio tra la devozione – verso un’effige storicamente considerata patrona degli ammalati presi in cura nell’ospedale cittadino e da quanti sono nati in quello che per lunghi anni è stato il reparto di Ostetricia più efficiente nel territorio – e l’esposizione dei prodotti locali, da sempre richiamo per un pubblico che proviene anche da fuori città.

La terza Fiera di Santa Lucia, dedicata alla Santa venerata nella Cappella situata lungo il perimetro dell’ospedale Principessa di Piemonte, sarà il corollario dei festeggiamenti religiosi, organizzati dalla parrocchia diretta da don Cesare Di Leo. Sarà quindi una giornata di grande devozione e spiritualità, a cui si affiancheranno i festeggiamenti civili, curati dall’assessore al Commercio e ai grandi eventi Massimo Grimaldi in collaborazione con l’associazione degli ambulanti AnaUgl. Dopo l’apertura sin dalla mattinata degli stand e delle attrazioni per i più piccoli, il programma prevede alle 20.30 il concerto del cantante Stefano Priolo in piazza Vittorio Emanuele.