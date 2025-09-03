Dalla galleria nazionale di Cosenza ai Parchi archeologici di Crotone-Sibari passando per Le Castella, il Museo di Reggio e la Cattolica di Stilo: ecco i siti visitabili gratuitamente il 7 settembre

Torna il 7 settembre l'appuntamento con la Domenica al museo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, in musei, parchi archeologici, castelli, complessi monumentali, ville e giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Lo scorso 3 agosto, sono stati registrati ben 254.905 ingressi. Numerosi i poli culturali e siti archeologici visitabili gratuitamente anche in Calabria. Ecco l’elenco.

Catanzaro

Museo archeologico lametino, Lamezia Terme

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Cosenza

Galleria nazionale di Cosenza

Museo archeologico nazionale di Amendolara

Parchi archeologi di Crotone e Sibari - Parco Archeologico della Sibaritide, Cassano all'Ionio

Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo archeologico nazionale della Sibaritide, Cassano all'Ionio

Crotone

Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo archeologico nazionale di Crotone

Parchi archeologici di Crotone e Sibari - Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone

Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d'Assisi, Gerace

La Cattolica, Stilo

MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria

Museo archeologico di Metauros, Gioia Tauro

Museo di Palazzo Nieddu del Rio, Locri

Museo e Parco archeologico dell'antica Kaulonìa, Monasterace

Museo e Parco archeologico di Bova Marina, Bova Marina

Museo e Parco archeologico nazionale di Locri

Vibo Valentia