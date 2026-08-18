L’attesa sta per finire. Dal 1° al 5 settembre, Cerisano si prepara ad accogliere la 32ª edizione del Festival delle Serre, una delle manifestazioni culturali più attese del territorio. Il borgo, riconosciuto come Borgo Swing, tornerà così a trasformarsi in un grande palcoscenico diffuso, con cinque giornate dedicate a musica, teatro, cinema, talk, arte di strada e spettacoli per ragazzi.

«Il borgo si prepara a tornare palcoscenico di storie, emozioni e meraviglia». Con queste parole, il sindaco Lucio Di Gioia apre idealmente il sipario sulla nuova edizione della manifestazione, sottolineandone il valore per una comunità che ogni anno si ritrova attorno a un appuntamento capace di unire linguaggi artistici differenti.

Il festival è sostenuto con le risorse del Poc Calabria 2014/2020 – Azione 6.8.3, nell’ambito dell’avviso “La Calabria che incanta”, e conferma la vocazione di Cerisano a essere uno dei centri culturali più vivaci della regione.

Teatro, ogni sera uno spettacolo all’Anfiteatro

La programmazione teatrale sarà ospitata ogni sera dall’Anfiteatro, con un cartellone che mette insieme comicità, intrattenimento e spettacolo.

A inaugurare la serie di appuntamenti saranno Gabriele Cirilli e Francesco Procopio, mentre spazio alla divulgazione teatrale sarà affidato a Fill Pill. Il programma proseguirà con gli show di Giovanni Vernia e Valeria Graci, chiamata a chiudere la rassegna con «Volevo essere io».

Una proposta pensata per coinvolgere un pubblico ampio, alternando interpreti affermati e differenti forme di comicità e narrazione.

Il jazz internazionale a Palazzo Sersale

Uno dei cuori musicali della manifestazione sarà Palazzo Sersale, dove il festival porterà una serie di concerti dedicati al jazz e alle sue contaminazioni.

Ad aprire la sezione sarà Denise King, accompagnata dagli Hammond Groovers. Sul palco arriverà poi Frida Bollani Magoni, seguita dal trio di Eleonora Strino.

Il programma proporrà inoltre l’incontro musicale tra Francesca Tandi ed Emma Smith, prima del gran finale affidato a Raphael Gualazzi, che sarà accompagnato da Anders Ulrich e Gianluca Nanni.

Cinema, piazze e spettacoli itineranti

Anche il cinema avrà un ruolo centrale nella programmazione. Ogni sera, all’Arena Chiusi, sarà proposta una selezione pensata per un pubblico ampio e familiare, con titoli come Toy Story 5, Supergirl, Jumpers, Spider-Man Brand New Day e Odissea.

Nel frattempo, le strade e le piazze del borgo saranno animate dagli artisti di strada, tra bolle, acrobazie e performance itineranti. Tra i protagonisti figurano Christian Ceresoli, la Compagnia FocoFocoCameriere e Granelle CircusCues, chiamati a trasformare gli spazi urbani in luoghi di spettacolo e incontro.

Spazio ai più piccoli con il Teatro Saccoman

Una parte specifica del Festival delle Serre sarà dedicata ai bambini. Il Teatro Saccoman ospiterà ogni sera spettacoli firmati dal Teatro della Maruca, con un percorso che accompagnerà i più piccoli attraverso fiabe, burattini e teatro di figura.

In calendario «Cappuccetto Rosso Kamishibai», «Il Rondone e il Principe», gli spettacoli dedicati a Zampalesta e il Puppet Show conclusivo.

I talk tra libri, territorio ed Europa

La manifestazione non sarà soltanto spettacolo. A Piazza Zupi troveranno spazio anche gli appuntamenti dedicati al confronto e alla riflessione.

Tra gli incontri previsti ci saranno la presentazione di «Accadeva nello Studio Gullo» di Enzo Aprile e quella di «Guerrieri» di Gianluca Guida. In programma anche il dibattito europeo «Can Europe Grow Without Its Peripheries?», curato dal gruppo The Left del Parlamento Europeo.

Un momento di approfondimento che amplia ulteriormente il perimetro del festival, portando nel cuore del borgo temi legati alla cultura, alla società e al rapporto tra centro e periferie.

Le notti dell’Agorà tra dj set e musica live

Quando gli spettacoli principali termineranno, la festa continuerà all’Agorà, dove corner musicali e performance accompagneranno il pubblico fino a tarda sera.

Sono previsti dj set, live band e atmosfere swing, in continuità con l’identità che Cerisano ha costruito negli anni attorno alla manifestazione.

«Cinque giorni per ritrovarsi, ascoltare, guardare, ridere, pensare e condividere». È questa la cifra del Festival delle Serre, che dal 1° al 5 settembre punta ancora una volta a coinvolgere l'intero borgo attraverso una programmazione capace di alternare spettacolo, cultura e socialità.

L’ingresso è libero per tutti gli eventi.