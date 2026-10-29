Nell’hub Catasta prende il via il weekend tra sapori del sottobosco e specialità di stagione ricco di esperienze in natura momenti di approfondimento. In programma: truffle experience, fungo trek, bike tour nel foliage, mostra micologica, mercatino con i fungaioli e i tartufai e kids lab.

Nel cuore del Parco Nazionale del Pollino si rinnova l’appuntamento con “Tartufi e Funghi del Pollino”. Il 31 ottobre e l’1 novembre a Catasta, nell’hub turistico e centro culturale di Campotenese, prenderà vita un weekend intenso dedicato al patrimonio micologico dell’area protetta più grande d’Italia. Truffle experience, fungotrek, bike tour nel foliage, mostra micologica e il mercatino con i fungaioli e i tartufai: anche quest’anno ad attendere visitatori, appassionati e locali ci sarà un ricco programma di scoperta del territorio e di approfondimento.

Autentico viaggio dal bosco alla tavola, il format esperienziale firmato Catasta accende per il quarto anno i riflettori sulla biodiversità e unicità Pollino, riconosciuto e inserito dall’Unesco nella lista dei territori detentori del Patrimonio Immateriale della “Cerca e Cavatura dei Tartufi”.

In entrambe le giornate, a partire dalle 9 del mattino, prenderanno il via le attività in natura con le immancabili Truffle Experience, le escursioni sul campo condotte dalle guide del Parco e dai cavatori con il loro cani, e il Fungo Trek, le passeggiate fotografiche e micologiche. In programma ci sono anche le ciclopasseggiate nel foliage, le escursioni in e-bike negli scenari incantevoli del Pollino accesi dai colori dell’autunno.

All’interno dell’hub, per tutti e due i giorni, sarà possibile ammirare la mostra micologica “Il grande patrimonio epigeo ed ipogeo del Pollino” curata dai micologi Antonio De Marco e Beniamino Recchia. L’esposizione, che vanta centinaia di specie e varietà, porterà i presenti a compiere un viaggio tra forme, colori, storie e credenze. Il mercatino dei fungaioli e dei tartufai sarà invece lo spazio dove appassionati e buongustai potranno acquistare e confrontarsi direttamente con gli esperti del sottobosco e i cercatori.

L’evento coinvolgerà anche i più piccoli. Il Kids Lab “Fungi” curato da Cea Pollino, previsto sia la mattina che il pomeriggio dell’1 novembre, stimolerà la curiosità e la fame di conoscenza dei bambini attraverso una divertente attività ludico-creativa e la realizzazione di un modello 3D.

Ad arricchire l’esperienza di questi due giorni saranno infine le specialità di stagione e i piatti preparati con ciò che di fresco proviene dal bosco.

Più che un evento, Tartufi e Funghi del Pollino, si consolida come un progetto collettivo, portato avanti insieme alle associazioni di tartufai, alle guide ufficiali del Parco, agli stakeholder e alle aziende agricole con l’intento di guidare e sensibilizzare i turisti e la comunità locale.

“Con Tartufi e Funghi del Pollino vogliamo far emergere il potenziale turistico del Parco in questa stagione, portando avanti un sistema di promozione che coinvolge la comunità e gli operatori dell’areale - dichiarano i soci fondatori di Catasta: Giovanni Gagliardi, Donato Sabatella, Sergio Senatore e Manuela Laiacona -. Con iniziative del genere, possiamo creare reali opportunità di crescita, diffondendo una maggiore consapevolezza dei tesori che detiene questo territorio e una più forte predisposizione alla loro tutela e salvaguardia”.

L’accesso all’evento, alla mostra micologica e al mercatino è libero e gratuito. Tartufi e Funghi del Pollino è realizzato da Catasta Pollino Impresa Sociale in partnership con l’associazione Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre ETS, la delegazione calabrese dell’Associazione Tartufai Italiani, il Tartufo e la sua Cultura, i micologi Antonio De Marco e Beniamino Recchia, le guide ufficiali del Parco Gaetano Sangineti (Discover Pollino) e Andrea Vacchiano (Alla scoperta del Pollino) e Masistro Park. Collaborano a questa edizione: Mirabelli Tartufi, Iside Tartufi, Alle Fontanelle, Sassone Tartufi, il Tartufo di Franco Tomaino, il Tartufo di Calabria e l’Aroma del Benessere.